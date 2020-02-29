Багатьом знакам зодіаку в березні 2020 зірки пророкують непростий період у матеріальному плані, тому астрологи рекомендують утриматися від необачних розтрат.

Тим же знакам, на яких у фінансах чекає успіх, варто максимально використовувати сприятливі умови. Кому доведеться економити, а кому випаде шанс примножити статки, – читайте фінансовий гороскоп на березень 2020 далі в OBOZREVATEL.

Фінансовий гороскоп на березень 2020 pixabay.com

Овен

Овнів у березні 2020 чекає великий успіх у фінансових справах. Багато представників цього знаку зможуть знайти додатковий заробіток, нових інвесторів і партнерів, можливе підвищення або перехід на більш високооплачувану роботу.

Телець

У першій половині березня Тельці будуть змушені економити: необдумані витрати лютого можуть сильно вдарити по їх гаманцю. У березні 2020 Тельцям краще не робити великих покупок. Фінансовий стано дещо покращиться, але не потрібно безтурботно витрачати гроші. Крім того, угоди можуть виявитися під загрозою зриву, рекламні кампанії і великі інвестиції також варто відкласти.

Близнюки

У березні Близнюки зіткнуться з тимчасовим браком грошей, адже вони часто надто багато витрачають на непотрібні речі й розваги. У березні Близнюки будуть змушені вчитися економити, щоб не влізти в борги. У бізнесі Близнюків може супроводжувати успіх у справах, якщо вони будуть вести ретельний облік і будуть домагатися вигідних для них умов при укладанні контрактів.

Рак

Ракам фінансовий гороскоп на березень 2020 прогнозує успіх і стабільність. Їм може повезти в лотереї; фінансові починання раків, угоди, великі покупки будуть успішні. У бізнесі Ракам у березні потрібно інтенсивно працювати: від їх активності залежить їхнє матеріальне становище протягом усього року. Саме зараз ви отримаєте можливість налагодити фінансову стабільність і шанс підняти свій бізнес.

Лев

Левам у березні 2020 потрібно багато працювати, щоб забезпечити собі матеріальну стабільність у майбутньому. При цьому ви отримаєте шанс заробити чималу суму грошей. У березні вірогідні вигідні пропозиції, можливість підробити, підвищення і премії. Для фінансового успіху Левам треба намагатися бути більш активними і багато спілкуватися, з чим вони здатні прекрасно впоратися.

Діва

Фінансове становище Дів значно покращиться. Вас можуть очікувати подарунки у вигляді грошей, премії, підвищення окладу, додаткові джерела доходу. Також можна починати розширення бізнесу і просувати свою справу.

Терези

Терезам у березні 2020 грошей вистачить на пристойний спосіб життя, але шикувати не доведеться. У березні вам краще не робити великих покупок і уникати розпродажів, щоб не придбати непотрібних речей. Незаплановані витрати можуть похитнути ваше фінансове становище.

Скорпіон

Скорпіонів у березні 2020 чекає фінансова стабільність. Вам вистачить на безбідне життя, але великі покупки поки краще відкласти. Намагайтеся в березні не давати і не брати в борг, прагніть обійтися власними коштами. У бізнесі зараз не найкращий час для інвестицій, не варто поспішати з відповідальними рішеннями.

Стрілець

У березні Стрільцям потрібно побоюватися марнотратства. Варто добре подумати, куди витратити кошти, щоб вони принесли реальну користь. У бізнесі також варто бути обережними: багатообіцяючі пропозиції насправді можуть бути обманом.

Козеріг

У березні 2020 фінансове становище Козерогів буде поступово поліпшуватися. Вас можуть чекати підвищення зарплати, премії, підвищення, перспектива кар'єрного росту, нові клієнти, угоди і контракти. Зараз можна починати розширювати бізнес, готувати рекламні кампанії і підшукувати інвесторів: все вами задумане здійсниться.

Водолій

У березні матеріальне становище Водоліїв буде залежати від них і їхнього ставлення до грошей. Водолії, які не звикли економити, будуть змушені брати в борг, що може негативно позначитися на стосунках з близькими. Ті ж Водолії, які витрачають кошти з розумом, будуть задоволені своїм фінансовим становищем. У бізнесі також можна чекати прибутку і успіхів, якщо Водолії буду гідно працювати.

Риби

На Риб у березні чекає фінансовий успіх. Ви отримаєте великі суми грошей, можливі премії, додаткові джерела доходів або підвищення зарплати. Також можливий виграш у лотерею. Березень для Риб хороший для нових починань та просування давніх проектів. Потрібно лише діяти, щоб спіймати удачу.

Раніше OBOZREVATEL публікував любовний гороскоп на березень 2020: що чекає на Овнів, Дев, Риб та інші знаки зодіаку.

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