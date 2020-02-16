Феншуй в офісі: дизайнерка розповіла, як облаштувати робоче місце

Українська дизайнерка, фахівчиня з феншуй Сюзанна Ланьо порадила не розміщувати робоче крісло в кутку та сідати спиною до стіни.

"Крісло, в якому ви працюєте, потрібно ставити в "сильну позицію". І це будь-хто може зробити в офісі вже зараз", – розповіла Ланьо в ефірі ObozTV.

"Ви повинні бачити двері. Вони мають розміщуватися або ліворуч, або праворуч. Бажано, щоб за спиною була стіна – найдовша, найголовніша", – пояснила дизайнерка.

За її словами, по обидва боки від робочого місця теж має бути вільний, не захаращений простір.

"Тоді – як птах Фенікс. Є енергія. Тоді ви починаєте бачити можливості, і тоді можливості починають приходити до вас", – зазначила Ланьо.

Консультантка з феншуй запевнила, що в середньому позитивні результати від перестановки з'являються вже через 9 днів. Мінімальний термін – 2 дня, а максимальний – 9 місяців.

"Дев'ять місяців – максимальний термін. Коли ви змінили положення столу і це однозначно спрацює. Тому всім рекомендую", – резюмувала вона.

За словами Ланьо, інколи ефект від перестановки з'являється вже за 2 дні completewellbeing.com

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