Напевно, всі чули про епоху Водолія, що саме зараз розпочалася і буде кардинально відрізнятися від епохи Риб, яка панувала на Землі попередні дві тисячі років. Та чи всі народи та держави однаково готові до цих епохальних змін?
Насамперед, чи готові ми з вами прийняти ті умови і правила, що їх диктує Водолій?
Як відомо, Водолій – найбільш прогресивний, непередбачуваний і волелюбний знак Зодіаку. Емоційна та чуттєва сторона життя, яка є чи не найголовнішою для Риб, Водолія мало цікавить – йому більш до смаку практичність, раціональність, а також все, що надихає його до нових відкриттів і революційних винаходів.
Ера Водолія змінить Україну
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Головною "темою" епохи Риб була релігія і, зокрема, християнство, з усіма супроводжуючими атрибутами: поклоніння ідеалам, образність, ритуальність, розвиток мистецтва. "Темою" епохи Водолія стане груповий принцип, коли все світове суспільство буде поділене на певні колективи з чіткими внутрішніми правилами і цілями. Ці групи будуть самодостатніми, але відкритими для співпраці і взаємодії з іншими групами заради прогресу і розвитку.
Тому питання: чи готові ми, українці, до таких епохальних змін? Ми, які так ревно оберігаємо свої патріархальні традиції, не прагнемо до прогресу і зовсім не вмикаємо критичне мислення, адже незмінно віримо черговим обіцянкам політиків і мріємо про чесних суддів і чиновників, що самі добровільно перестануть брати хабарі.
Мрії, ілюзії, віра в ідеали, емоційне сприйняття будь-яких подій та людей, висновки, що базуються виключно на особистій приязні або неприязні – хіба зможемо ми всього цього позбутися заради власного розвитку і досягнення цілей?.. Хіба будемо хоча б мати бажання цього позбутися?
Проте, епоха Водолія не схильна до співчуття і сентиментів. Все, що не відповідає її вимогам, буде знищене. Недарма символ Водолія – дві хвилі, або людина, що ллє воду з двох глечиків - з живою та мертвою водою. Все, що не буде життєздатним, що не прагне розвитку і прогресу, що чіпляється за минуле і бажання сховатися від реальності, - все це загине. Лише прогресивне, конкурентне та об’єднане спільними цілями має шанс стати живим і успішним у наступні дві тисячі років.
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