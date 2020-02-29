Епідемії коронавируса не буде: відомий астролог обнадіяв свіжим прогнозом

Поки журналісти та експерти в усьому світі нагнітають справжню істерію довкола проблеми поширення коронавірусу COVID-2019, відомий астролог і ректор Академії Астрології Михайло Левін дотримується абсолютно протилежної думки. Він вважає перебільшеними ті страхи довкола коронавірусу, які переважають в інформаційному просторі.

Саме цій проблемі авторитетний астролог присвятив останній пост на своєму Ютюб-каналі.

"Як багато народу помре в Європі від епідемії коронавірусу? Третина? Чверть? Для того, щоб аналізувати такі питання, астрологу треба мати астрологічну карту країни, про яку йде мова. У мене є карта Америки, Росії, Європи (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

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Михайло Левін

Великі епідемії пов'язані з рухом Нептуна, в першу чергу. Це дуже чітко видно, наприклад, на європейській історії. Всі найбільші епідемії були пов'язані зі статичним Нептуном.

Епідемія чуми в Ірландії в 1172 році. Чорна чума, яка викосила, за одними даними, десь третину населення Європи, за іншими – дві третини в 1346-1382 рр. Страшна була епідемія, запам'яталася надовго. Другий пік цієї епідемії – 1545-1683 рр. Третій пік чуми – 1710-1830 рр. Страшна епідемія іспанки 1918 р коли вимерло за рік, за одними даними, 50 мільйонів, по іншим – 100 мільйонів. Це було одразу після першої світової війни. Чума вбила в два з половиною рази більше людей, ніж вбила війна. Епідемія була страшна, багато людей вмирали на наступний день після зараження. У Росії в цей час була епідемія тифу (1917), а в Америці – епідемія поліомієліту (1921 г.)

Великі епідемії пов'язані з рухом Нептуна Світ космосу

Всі перераховані мною піки найглобальнішої епідемії в Європі точно припали на статичний Нептун у прогресивній карті.

Оскільки у нас є карти, оскільки ми знаємо, з чим пов'язані епідемії, можна робити аналіз. Що можу сказати? Звичайно, якась кількість людей захворіє коронавірусом. Але епідемії не буде ні в Європі, ні в Росії, ні в Америці. Жодних епідемій найближчим часом не буде. Так, Європу чекає велика епідемія, але це буде нескоро. А зараз можна подивитися на те, що відбувається спокійніше. Епідемія коронавірусу нам не загрожує".

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус уповільнив поширення в Китаї. За день 27 лютого було зафіксовано всього 327 випадків зараження.

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