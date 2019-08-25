Напередодні чергового Дня Незалежності України я склала прогноз для нашої країни на найближчий рік. Для цього я склала астрологічну карту, зробила розклад по 12 астрологічних Будинках відразу за двома колодами Таро : "Таро Снів" і "Таро Ленорман". Цікаво, що карти практично продублювали одна одну.

Перше враження, яке у мене склалося від цього розкладу – бурхливо і місцями весело. Ми і молимося, і хрестимося, і іржемо, і плачемо.

Я зробила розклад на 12 місяців: з 24 серпня по 24 вересня, з 24 вересня по 24 жовтня і так далі.

Гороскоп України. Розклад по картах Таро Фото: Ефа Форіна

У першому Домі, з 24 серпня по 24 вересня, випала "Двійка Жезлів" і "П'ятірка Мечів". Перший Дім показує, як будуть розвиватися події. На першій карті всі діючі особи стоять спиною до нас. Тобто люди вирішують свої питання без нас. Друга карта означає безглузду боротьбу. Ми боремося, ми щось робимо, але насправді це видимість.

Місяць буде пов'язаний зі скандалами. У тому числі з формуванням коаліції у Верховній Раді, з призначенням на високі посади. Прийдуть старі обличчя під новими масками. Внутрішнє невдоволення переростає в невдоволення зовнішнє.

Але злий жарт з українцями може зіграти така національна риса, як "моя хата скраю". Кожен буде кричати у себе на кухні, як йому все не подобається, але, приходячи на якісь збори, засідання, наради він дбатиме тільки про те, щоб йому було добре. Цьому буде підігравати і керівництво. Воно буде роздавати подачки, щоб люди мовчали.

На період з 24 вересня по 24 жовтня випадає карта "Маг" і "Лицар Мечів", обмежена влада. Тобто країною керує не те, що нам показують. Нові обличчя прийшли у владу, але вони керовані, вони ведені, вони практично не самостійні. Ми будемо бачити у владі і дуже багато старих облич. Не в сенсі їх віку, а в тому сенсі, що вони вже були в політиці.

Новини Рецепт смачного коктейлю на День Незалежності України

Стрибок цін буде. Незважаючи на те, що гривня, як нам здається, стабільна, це оманлива стабільність. Тому що, з одного боку, гривня зміцнюється, а з іншого, товари дорожчають.

Подвійні стандарти, подвійні обіцянки. Наприклад, тепер ми нібито можемо вибирати постачальника газу. Але насправді, щоб змінити постачальника, потрібно пройти сім кіл пекла. Це ж примарний вибір, його немає.

Країна починає жити в маріонетковому режимі. Дуже багато договорів буде зриватися – і на рівні державної влади, і на побутовому рівні.

На період з 24 жовтня по 24 листопада випав "Туз Мечів" і "Місяць". Це розрив старих зв'язків. І це вказівка на керівництво з сторони. У розкладі взагалі багато карт, що вказують на це. "Лицар Мечів" - обмежена влада, "Туз Мечів" - розрив відносин, "П'ятірка Мечів" - безглузда боротьба. "Повішений" з "Четвіркою Жезлів" - це ситуація, коли тебе крутять і замилюють тобі очі.

З 24 грудня по 24 січня очікуються і так звані міні-епідемії. Спалахи забутих хвороб. Карти або планети не покажуть назву конкретного захворювання, але напевно це буде пов'язано з легенями, нетиповий перебіг хвороби. Нас відвідає якийсь новий штам грипу, і до цього, на жаль, ми не зможемо підготуватися.

З кінця грудня і до кінця лютого можуть бути вибухи на військових арсеналах та великі резонансні аварії. Їх буде дуже багато. Ще один подібний сплеск буде в кінці квітня.

Всі люблять говорити: "Телець нас врятує!" Так, з березня Уран увійшов в знак Тельця, символ України. Але це говорить лише про те, що нам потрібно сидіти ще 7 років і чекати змін. Нібито Уран відкриває дорогу фінансовим потокам. Але ці потоки, спрямовані на ліквідацію корупції, шахрайських схем і іншого – це видимість. У нас є несприятливе з'єднання і Сатурна, і Плутона – це важкі планети – в листопаді-грудні 2019 року в Козерозі. Тут ми можемо очікувати дефолт.

Чи допоможе нам Захід? Звичайно, будуть якісь транші, але наша країна розглядається як свиня, яку годують на забій. У травні-червні нас трохи "погодують", а потім замисляться: а чи гарна свиня? Вибачте за таке порівняння.

Країну очікує ще багато великих скандалів на рівні перших осіб, які на слуху, і судових процесів, які закінчаться не скоро. Вони будуть млявими і закінчаться не так, як було задумано.

Дуже важлива тема – війна на Донбасі. Що буде? Чи закінчиться війна? Ні, військові дії не закінчаться. Але керівництво країни просунеться у вирішенні цього питання. Але рішення буде знайдено не раніше 2022 року.

Не виключено, що на нашій території будуть деякі техногенні катастрофи. Я вважаю Крим нашою територією, тому розглядаю Україну цілісною. Якесь велике спорудження в Криму може завалитися. Там вже пішли якісь тріщини. З чогось міцного і побудованого недавно в Криму, напевно, тільки Кримський міст.

Дві жінки можуть нагнітати обстановку, і до березня це може привести до народних заворушень. Але все затихне само собою. Це закінчується "Помірністю", "Повішеним" і "Колесом Фортуни".

Україна святкує День Незалежності Google Images

З одного боку, "Колесо Фортуни" - карта хороша, але, з іншого боку, це колесо. Воно постійно рухається. Тому воно завертить народ, але оскільки він ледачий, все скінчиться нічим.

З 24 квітня по 24 травня нас чекає зміна державних структур. Нові призначення будуть пов'язані зі старими обличчями, яких ми вже не хотіли б бачити.

Найнебезпечнішим періодом буде період з 24 червня по 24 липня 2020 року. Тут випали "Імператриця" і "Сонце". Може бути щось пов'язане з владою. Ми бачимо яскраве сяйво жінки, але воно принесе небагато радості. Буде якийсь дуже нестандартний хід. Проте, влада втримається, режим в Україні встоїть.

Якщо підсумувати. Якщо цей рік пережити, то полегшає, тільки не зрозуміло, кому.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся