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Ефа Форіна
Ефа Форіна
астролог Всі статті автора

Непроста доля нової Ради: астрологічний прогноз

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Урочисте засідання новообраної Верховної Ради України 9-го скликання відбудеться 29 серпня 2019 року.

29 серпня – це 28-й місячний день. Його символічне значення – широкий жест, дарування. Загалом, досить сприятливий день для початку великої справи, що ми і бачимо.

Відкриття засідання будуть супроводжувати яскраві події не лише позитивного характеру. Не виключена ймовірність спроби перешкодити початку роботи.

Самі депутати налаштовані рішуче, деякі не зовсім розуміють, що відбувається, але дуже обережно будуть реагувати на всілякі нововведення.

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Буде перевитрата бюджету, та й багато розглядів щодо фінансів. Призначення дуже нас здивують, але це будуть люди в основному зі старої системи. Навіть якщо ми побачимо нові обличчя, то за ними стоятимуть сірі кардинали.

Вся робота ВР буде нестандартною.

Маг. Ілюстрація

Маг. Ілюстрація

https://nicstyle.ru

Ближче до кінця року можливий великий скандал, пов'язаний з жінкою-політиком. Багато обіцянок не будуть виконані, деякі проігноруються, але загалом робота намічена, і нею керують.

Навесні будуть невдоволення в народі, але до чогось радикального це не призведе.

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Чи є шанс у парламенту в цьому складі дійти до закінчення терміну дії повноважень? Є. За умови, що не допустять заворушень. А вони будуть підніматися кілька разів.

У будь-якому випадку, я бажаю всім терпіння і розуму. Ремонт в домі, навіть косметичний, не можна закінчити за три дні. А у нас в країні капітальний ремонт. Треба потерпіти і потім насолоджуватися результатом.

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Автор
Ефа Форіна Ефа Форіна
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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