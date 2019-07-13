17 липня 2019 року відбудеться місячне затемнення.
Багато хто в цей день відчує загострення пристрастей в своєму житті. Це буде пов'язано з тим, що давно час прийняти рішення про позбавлення від тієї чи іншої події, яка надто довго затрималася у вашому житті.
Наприклад, якщо ваші стосунки зайшли в глухий кут або ви давно хотіли прояснити ситуацію з партнером, змінити місце проживання, роботу - настав ваш час. Чим швидше ви розставите всі крапки над "і", тим швидше стабілізується ваш стан.
Пейзаж з місяцем, ілюстрація
1ZOOM.Ru
У цей період ви дійсно побачите, хто є хто в вашому оточенні. Головне - не закривати очі на проблему. Багато хто знайде рішення здавалося б нерозв'язної проблеми. Просто зверніть увагу на знаки Всесвіту. Якщо ви будете ігнорувати прийняття рішень або знаки долі, наступне затемнення вам подарує багато складних ситуацій, деякі навіть отримають відкат у минуле.
Тому краще це затемнення провести максимально підготовленим, переглянути свої плани і не залишати відкриті питання на потім.
Багато хто відчує саме в це затемнення прилив сил і дух боротьби. Вам захочеться проявляти бунтарський дух і невдоволення, але не поспішайте - час ще не настав. Проте, ви можете намітити план свого протесту або боротьби, і вже з вересня почати здійснювати задумане.
Перегляньте свої фінансові зобов'язання. Не беріть і не давайте в борг до кінця липня, інакше такі суми важко повертатимуться. Проведіть цей день по можливості наодинці з собою, запалюючи якомога більше свічок. Проведіть медитацію на красу і фінанси.
Затемнення Місяця 16-17 липня пройде на осі Рак - Козеріг. Воно дозволить нам уважніше поглянути на свої потреби і бажання в контексті взаємозв'язку особистого і громадського, кар'єри і сім'ї. Нам всім доведеться шукати баланс між особистим життям, домом, потребою в емоційній близькості з рідними (представленими Раком) і громадським життям, кар'єрою, репутацією і відповідальністю (представленими Козерогом).
Місяць в денному небі, ілюстрація
v-kosmose.com
Овнів чекає період налагодження зв'язків як в ділових, так в особистих сферах. Для Тельців затемнення торкнеться особистого життя, доведеться ухвалювати непросте рішення, але воно того варте. Близнюки зосередяться на фінансах, можливі інвестиції в нерухомість. Раки: в гонитві догодити всім, не забувайте приділяти увагу собі. Відпочиньте, інакше сили розтратяться завчасно. Левам рекомендується пройти діагностику і звернути увагу на своє здоров'я. Діви, якщо ви потребуєте допомоги, не соромтеся - просіть. Саме в цей період ви зможете поліпшити своє життя.
Терези, просування по кар'єрних сходах і багато домашніх турбот вам гарантовані. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Скорпіони - потроху конфлікти сходять нанівець. Ви перемогли і можете розслабитися. Давня сварка закінчиться миром і злагодою. Стрілець - будьте обережнішими з фінансами. Вас чекає ділове партнерство, яке обіцяє істотний дохід, за умови, що ви все вірно розрахуєте. Покладайтеся лише на свою думку, і ви не прогадаєте. Козеріг - сміливо йдіть вперед. Пам'ятаючи старі досягнення, ставте собі нові цілі. Всесвіт на вашому боці. Вас чекає великий виграш і придбання нерухомості. Водолій - час зробити паузу, всіх грошей не заробити. Заплануйте відпочинок і переглянете свої установки. Дзвінок з минулого принесе радісну звістку. Риби - якщо ви хочете, щоб ваше запитання або проблема вирішилася максимально швидко, йдіть в люди. Відвідуйте збори, тусовки, щагалом, бувайте там, де життя б'є повним ключем, і ви не помітите, як все вирішиться з найкращим для вас результатом.
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