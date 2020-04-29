"Травень цього року ділиться ніби на 2 частини. Початок досить напружений, кінець дуже спокійний. Навіть є чітка межа переходу від напруженого періоду до спокійного - це 14 травня".

Про це повідомив на своєму Ютуб каналі відомий астролог і ректор Академії Астрології Михайло Левін, складаючи астропрогноз на травень 2020 року. Ось про що він розповів.

"Найбільш напружений період - початок першого тижня. З 1 по 9 травня – період статичності Плутона, коли енергія концентрується і створює велике внутрішнє емоційне напруження, яке треба обов'язково розряджати. Причому пік цієї напруги припадає на початок травня, на перший тиждень – аж до 9 числа. Цей період треба пройти спокійно. А з'ясовувати стосунки - на роботі, вдома, з друзями - треба після 15 травня.

Далі починається концентрація подій.

7 травня – повний місяць. День досить спокійний.

Наступний період інтенсивний: з 11 по 14 травня включно. За ці 4 дня відбудеться 5 астрологічних подій. Вони інтенсивні, але не напружені.

11 травня повертає Сатурн. Це означає, що з 7 по 18 травня для тих, хто має справу з офіційними органами, з державними організаціями цей період вкрай незручний, тому що в цей час все гальмується. Всі офіційні рішення начебто стоять на місці. Ви віддали папір на підпис – і все. Тепер чекайте, поки Сатурн почне рухатися. Це може стосуватися взагалі всіх офіційних паперів, висновків: чекайте, що все буде йти значно повільніше. Що стосується загального стану, то статичний Сатурн напруги не збільшує. Він скоріше гальмує, стримує її.

Наступного дня – 12 травня – Меркурій змінює знак, переходячи з Тельця в Близнюки. Це дає деяку рухливість в спілкуванні, в контактах, договорах, переговорах. На жаль, це накладається на статичний Сатурн. Це означає, що динаміка в діловому житті, в спілкуванні проявиться з невеликою затримкою – числа з 17 травня. З цієї дати ми відчуємо більше жвавості, легкості. Товарообіг підвищується в цей час.

13 травня Марс переходить з Водолія в Риби. Для Марса це повільний, в'язкий простір. Зазвичай в Рибах Марс упертий, тихий, вкрай повільний і не дуже рішучий. Це означає, що люди під впливом Марса в Рибах стають менш активні, менш рішучі. Всі дії розгортаються повільніше, правда, з урахуванням поправки на особисту швидкість. Марс пригальмовує діяльність: платежі, повернення грошей. Тут проявляється накладка: Меркурій оживляє, а Марс гальмує. Але потрібно пам'ятати, що Меркурій – це думка, слово. А Марс – це справа. Тому переговори, контакти стануть жвавіше, а ось дії будуть повільними.

13 травня повертає Венера. Венера пов'язана з красою, любов'ю, мистецтвом. У період ретроградної Венери все, що має до неї відношення – косметика, модний одяг, предмети мистецтва – все це краще не купувати. У період ретро Венери, як правило, повертаються старі події – старі спогади, старі контакти – це стосується саме сфери Венери – любові, емоційних відносин. Можливо, в цей період відбудеться перегляд ваших стосунків з близькими людьми або з'являться на вашому горизонті люди, з якими ви були пов'язані давно або давно не бачилися. У той же час зовнішня активність Венери зменшується. Закоханості буде менше, а більше заглиблення в себе. Якщо в цей період відновилися старі зв'язки – це ненадовго. Навіть якщо у вас виникнуть сумніви в ваших сьогоднішніх відносинах, вони скоро пройдуть - вже в наступному місяці.

І нарешті, 14 травня повертає Юпітер. У період статичного Юпітера загострюються всі проблеми, пов'язані з самолюбством, з самоствердженням, кар'єрні питання. Комусь, якщо він вважає, що його недооцінюють, слід проявитися – його недолік амбітності Юпітер підтримає. А людям дуже амбітним в цей період – з 7 по 19 – краще не проявлятися занадто сильно, тому що їх амбіції будуть зашкалювати. Вони здатні будуть зробити такі вчинки, які негативно вплинуть на відносини і з оточуючими, і з підлеглими, і з начальниками.

А оскільки Юпітер і Венера повертають практично в один день, то амбіції найбільше будуть проявлятися в любові і в мистецтві. Ось тут будьте обережні – самолюбство може вплинути на ваші стосунки. Моя порада: зробіть паузу, перечекайте хоча б тиждень.

В цей час всі напруги, які були на початку травня, закриваються і йдуть на якийсь час. І кінець місяця спокійний, тихий, стійкий.

28 травня Меркурій знову змінює знак і переходить в Рак. У Раку Меркурій більш чутливий, більш сприйнятливий, більш вразливий. Це добре для людей творчих, для яких враження мають велике значення. Для ділової активності це не дуже добре, але істотних перешкод не ставить. Правда, в такі періоди добре сприймати нові ідеї, але доводити їх до розуму краще трохи пізніше. А для особистих відносин, для дружніх і сімейних контактів, для спілкувань з дітьми, для спільних прогулянок це добре.

Останні дні місяця 30-31 травня напружені.

Покупки

З 3 по 15 купувати можна все. Але потрібно враховувати, що з 7 по 19 дистанційні покупки можуть затриматися. З 11-12 травня і протягом наступних 40 днів не треба купувати одяг, косметику, прикраси, предмети мистецтва. 20-12 травня серйозні дорогі покупки краще не робити. 28-29 травня, коли ви щось купуєте, будьте уважні.

Аварійність

У травні 2 піку аварійності – перші 3 дні (з 1 по3 травня) і останні 2 дні (30 і 31 травня). З 11 по 14 травня також слід бути уважними – вірогідні багато дрібних аварій.

Здоров'я

Найскладніший період – це перший тиждень місяця. Печінка, нирки, ендокринна система, хребет, жовчний міхур – хронічні хвороби цих зон можуть загострюватися. Ну, і гіпертонікам потрібно бути особливо уважними в перший тиждень травня. І другий неприємний період для гіпертоніків – з 12 по 15 травня."

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