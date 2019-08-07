До Землі наближається Нібіру: на які знаки Зодіаку це вплине

На Землю з великою швидкістю насувається планета Нібіру, через яку може статися кінець світу. Це страшне аномальне явище негативно вплине на деякі знаки Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, на кого апокаліпсис, який повинен трапитися 12 серпня, вплине найбільше.

Фото: replyua.net

Рак

Раки в цей період поринуть в справжній хаос. За що б вони не взялися, у них буде все валиться з рук. А все через те, що в перший день ймовірного апокаліпсиса, представники цього знака почнуть бігати по вулицях, кричати всім зустрічним про те, що вони ще занадто молоді, щоб вмирати, а потім, знесилені, підуть в астрал і чекатимуть, поки стан справ кардинально не зміниться.

Нібіру Фото: ekovolga.com

Стрілець

12 серпня представникам цього знаку захочеться сховатися від сторонніх, відпочити від усього і уникати уваги до власної персони. Такі бажання цілком природні для Риб в цей день, адже вони великі параноїки. Тому зірки радять по можливості залишатися їм вдома.

Фото: topnews.ru

Риби

У найскладнішому становищі опиняться Риби 12 серпня. Представники цього знака Зодіаку люблять розміреність і спокій. У їхньому житті все повинно йти за чітким планом. Якщо щось вибиває з колії — їхній світ валиться, а настрій знаходиться на нулі.

Фото: politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа технологія, яка здатна врятувати світ від загибелі. Ключем до порятунку стане широке використання біогазу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!