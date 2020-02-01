"Дні сили" в 2020 році: астролог назвав дати, коли можна загадувати бажання

Астролог і нумеролог Ігор Мехеда назвав п'ять сприятливих днів 2020 року, коли можна загадувати бажання, будувати плани на майбутнє і починати щось нове.

Всього на рік існує 8 основних "днів сили". Однак перша дата (5 січня) вже пройшла, а ще дві будуть "перекриті" затемненнями і не спрацюють, розповів Мехеда в ефірі ObozTV.

За словами астролога, головні "дні сили" – це два сонцестояння, два рівнодення, а також чотири дати, пов'язані з траєкторією руху Землі навколо Сонця.

Так, в 2020-му енергетично сильними датами вважаються:

День літнього сонцестояння – 21 червня;

День весняного рівнодення – 20 березня;

День осіннього рівнодення – 22 вересня;

День зимового сонцестояння – 21 грудня;

Перигелій (максимальне зближення Землі з Сонцем) – 5 січня;

Афелій (максимальне видалення Землі від Сонця) – 6 липня;

"Точки рівноваги" між перигелієм і афелієм – 5 квітня і 5 жовтня.

"Вважається, що саме в ці дні потрібно загадувати бажання, створювати плани на майбутнє. Але в цьому році два "дня сили" будуть для цього небажаними", – попередив Мехеда.

Він зазначив, що 21 червня очікується сонячне затемнення, а 5 липня – місячне. У ці дні краще утриматися від загадування бажань.

"Затемнення може їх "збити", – пояснив астролог.

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"Зате всі інші дати цього року працюють", – запевнив він.

Мехеда додав, що "дні сили" повторюються космосом щороку. "Все духовні вчення, які зараз існують на Землі, роблять свята саме в ці дати. Кожне вчення по-своєму це пояснює, але дати – одні й ті самі", – звернув він увагу.

Сприятливі дні 2020-го: 20 марта, 5 квітня, 22 вересня, 5 грудня і 21 грудня Simon Pizzey / gloucestershirelive.co.uk

Раніше OBOZREVATEL писав про те, який вплив матиме 2020-й з точки зору астрології і кому цього року пощастить більше за всіх.

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