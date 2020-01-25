Для всіх знаків Зодіаку: астролог розповів, кому пощастить в 2020 році

Астролог Ігор Мехеда попередив, що 2020 рік вплине на всі знаки Зодіаку. За його словами, цього року пощастить тим, хто буде активно діяти.

"2020 рік – дуже незвичайний. Цього року 7 місячних і сонячних затемнень! Вони впливають на кожен знак Зодіаку", – розповів Мехеда в ефірі ObozTV.

Астролог пояснив, що 2020-й – "трансформаційний рік".

"Тобто якщо люди, які хочуть змін в своєму житті, вдаватимуться до якихось дій, то дуже вдало можна проблеми вирішити і бажання здійсняться. Якщо нічого не робити – то ця трансформація може все зруйнувати. Тому цього року пощастить тим, хто щось робить", – запевнив він.

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"У цьому році треба робити втричі більше! Бо зазвичай 4-5 затемнень на рік, а тут цілих сім! Та ще й два з них потрапляють на "дні сили", – уточнив Мехеда.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда озвучив календар сонячних і місячних затемнень на 2020 рік. Перше місячне затемнення українці вже могли спостерігати 10 січня.

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