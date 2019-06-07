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Дивляться на інших зверхньо: найзарозуміліші знаки Зодіаку

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Є такі люди, які вважають себе знавцями у всіх питаннях. Вони не сприймають нічию думку, у них є своя єдино правильна.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найзарозуміліші, щоб ніколи з ними не зв'язуватися.

Риби

Дивляться на інших зверхньо: найзарозуміліші знаки Зодіаку

Ріанна

Фото: instagram/badgalriri

Народилася: 20 лютого 1988 року

Риби часто пригнічують інших, але це відбувається не від злоби чи поганих намірів, а через надмірний егоцентризм. Представники цього знака люблять повчати і направляти, причому не найдоброзичливішим чином. Нерідко їхнє "керівництво" виглядає як приниження і домінування.

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Їм краще не вірити! Найбрехливіші знаки Зодіаку

Телець

Дивляться на інших зверхньо: найзарозуміліші знаки Зодіаку

Пенелопа Крус

Фото з Instagram

Народилася: 28 квітня 1974 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, вважають себе обраними. Вони бачать себе "пупом Землі", який зійшов до спілкування зі звичайними людьми. Навіть якщо Тельці в депресії або засмучені, вони не упустять можливості панувати і керувати.

Лев

Дивляться на інших зверхньо: найзарозуміліші знаки Зодіаку

Кайлі Дженнер

Фото з Instagram

Народилася: 10 серпня 1997 року

Представники цього знака не вірять, що проблеми можна вирішувати за допомогою компромісів. Леви вважають, що завжди мають рацію. При цьому вони не звертають уваги на потреби і почуття навколишніх. Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, часто можуть здаватися безсердечними і зарозумілими. Просто вони більше дбають про себе.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.

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