День всіх святих-2019: яким знакам Зодіаку загрожує біда

1 листопада — містична дата для астрологів. Адже в багатьох країнах світу святкують День всіх святих, що вважається часом розгулу мертвих душ. У цей період не варто планувати серйозні рішення і укладати угоди.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, яким знакам Зодіаку в День всіх святих загрожує біда або неприємності.

День всіх святих Фото: wikipedia.org

Рак

У п'ятницю, 1 листопада, у Раків буде дуже напружений день. Зірки радять: будьте обережні у відносинах з керівництвом і колегами по роботі — ваші ініціативи можуть виявитися недоречними. Краще проведіть трохи часу в тиші і роздумах. Так ви зумієте відновити сили, необхідні для вирішення всіх проблем.

День всіх святих 2019 Фото: polsha24.com

Лев

Левам також слід бути обережними 1 листопада. Не вдавайтеся в афери, уникайте неблагонадійних пропозицій і навіть тих, які лише здаються вам сумнівними. Адже будь-які починання в цей день не будуть успішними. У вас є кілька незавершених справ, займіться краще ними.

День всіх святих - церква Фото: vipmemorial.ru

Близнюки

Близнюкам в цей день слід вибирати оточення в якому їм комфортно і яке не тисне на них. Особливо це стосується вечора. Не варто виділяти надто багато часу на розмови з людьми, які вважають, що можуть оцінювати вас і давати поради, про які ви не просите. Вони можуть зіпсувати вам настрій або принизити вас перед натовпом.

День всіх святих - кладовище Фото: pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, свято День всіх святих відзначається вже багато століть. Історію, традицію і обряди можна дізнатися в нашому матеріалі.

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