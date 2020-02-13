Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

День святого Валентина: озвучено заговор на любов

421
Читати матеріал російською

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про спеціальний заговор на День святого Валентина, який, як вірять в Іспанії, допомагає подолати перешкоди на шляху до любові і нових стосунків.

За його словами, якщо вимовити цю фразу, "починаються романтичні пригоди". Про це астролог повідомив в блозі OBOZREVATEL.

"Як ми знаємо, часто закохані хочуть зателефонувати один одному, зустрітися, організувати подорож або вечерю при свічках. Але не роблять цього чи то через сором, чи то через втому, чи то через неквапливість. Через це багато романів скасовуються, навіть не розпочавшись", – зауважив він.

Чудо-заговор на любов усуває всі перешкоди, сказав Ігор Мехеда

Чудо-заговор на любов усуває всі перешкоди, сказав Ігор Мехеда

У той же час, якщо прочитати заговор п'ять разів, "то все докорінно змінюється! Зникають невпевненість і перешкоди, і цього дня розпочинаються романтичні пригоди", – запевнив Ігор Мехеда. Він навів текст заговору: "Афала кіта, амула села, іспа тота, інсупука сула".

Новини
День святого Валентина-2020: самое важное начните вечером

Астролог також додав, що на День всіх закоханих можна "дарувати один одному подарунки, читати вірші, мріяти про романтичні пригоди – кажуть, все збувається".

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Ефа Форіна поділилася обрядом на зміцнення любові. Для нього знадобляться стрічки і свічки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "День святого Валентина" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
День святого Валентина Ексклюзив
Особа
Ігор Мехеда
Тег
любов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы