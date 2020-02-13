День святого Валентина: озвучено заговор на любов

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про спеціальний заговор на День святого Валентина, який, як вірять в Іспанії, допомагає подолати перешкоди на шляху до любові і нових стосунків.

За його словами, якщо вимовити цю фразу, "починаються романтичні пригоди". Про це астролог повідомив в блозі OBOZREVATEL.

"Як ми знаємо, часто закохані хочуть зателефонувати один одному, зустрітися, організувати подорож або вечерю при свічках. Але не роблять цього чи то через сором, чи то через втому, чи то через неквапливість. Через це багато романів скасовуються, навіть не розпочавшись", – зауважив він.

Чудо-заговор на любов усуває всі перешкоди, сказав Ігор Мехеда

У той же час, якщо прочитати заговор п'ять разів, "то все докорінно змінюється! Зникають невпевненість і перешкоди, і цього дня розпочинаються романтичні пригоди", – запевнив Ігор Мехеда. Він навів текст заговору: "Афала кіта, амула села, іспа тота, інсупука сула".

Астролог також додав, що на День всіх закоханих можна "дарувати один одному подарунки, читати вірші, мріяти про романтичні пригоди – кажуть, все збувається".

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Ефа Форіна поділилася обрядом на зміцнення любові. Для нього знадобляться стрічки і свічки.

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