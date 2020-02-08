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День святого Валентина: озвучений обряд на зміцнення любові

1.4т
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Астролог Ефа Форіна розповіла про обряд для зміцнення любові, який можна провести на День святого Валентина.

Для обряду буде потрібно дві стрічки і дві свічки. Про це вона повідомила OBOZREVATEL.

Обряд на зміцнення любові та швидке заміжжя такий. "Беремо дві стрічки синього і червоного кольорів і дві свічки таких самих кольорів. На синій стрічці пишемо ім'я чоловіка, на червоній – своє. Потім складаємо стрічки разом і кладемо під подушку в ніч з 13 на 14 лютого", – пояснила астролог.

У День святого Валентина можна провести обряд на кохання

У День святого Валентина можна провести обряд на кохання

Наступного дня, 14 лютого, "прокинувшись, беремо стрічки і пов'язуємо ними синю і червону свічки, зав'язуємо на 12 вузлів, запалюємо свічки, промовляємо 12 разів своє ім'я та ім'я чоловіка. Потім проводимо 15-хвилинну медитацію, в якій уявляємо себе і чоловіка разом", – додала вона.

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Обряд для гармонізації відносин в уже створеній сім'ї такий. "Беремо фото, де ви зі своїм чоловіком зображені в щасливий момент. Бажано, щоб крім вас двох на фото нікого більше не було. Кладемо фото на красиве блюдце і насипаємо на нього тонким шаром цукор, навколо блюдця ставимо за годинниковою стрілкою вісім червоних свічок. Свічки запалюємо і залишаємо горіти до кінця. Коли свічки догорять, цукор залишаємо ще на три дні, а 18 лютого цукор необхідно струсити на вулиці, фото покласти в червоний конверт і прибрати в альбом на рік ", – розповіла Ефа Форіна.

Разом з тим вона застерегла від "привороту". "Це негативно позначається, насамперед, на чоловікові, а потім і на вас. Як правило, це може спричинити проблеми у здоров'ї і фінансах".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів про найміцніші шлюби в українському шоу-бізнесі.

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День святого Валентина Ексклюзив
Особа
Ефа Форіна
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любов Відносини
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lipatov serega
lipatov serega
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