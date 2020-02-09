В День святого Валентина 14 февраля можно мечтать о любви, и эти мечты могут стать реальностью. Если же на пути вашей любви возникают препятствия, я расскажу, как с ними справиться.
В католическом мире насчитываются не менее трех канонизированных святых под именем Валентин. Все они жили до 270 года. И все три прославились тем, что тайно венчали влюбленных, несмотря на запрет со стороны императоров Рима, за что и были приговорены к казни.
В 496 году Папа Римский Геласий I объявил 14 февраля Днем cвятого Валентина. Ранее 14 февраля отмечался день богини Юноны.
В День святого Валентина 14 февраля можно мечтать о любви
Два из трех святых Валентинов были похоронены возле римских ворот Порта дель Пополо в Риме, отчего второе название ворот – Врата святого Валентина. Связь этих ворот с древними временами прослеживается с первого взгляда на них, и вот почему.
Числом любой богини, или высшей женской энергии, считалось число 5. Великая Мать имела власть над тремя сферами Вселенной: небом, землей и подземным миром. Умножение трех сфер проявления на пятерку давало священное число 15 – обозначало власть Матери над силами самой судьбы. И над воротами Порта дель Пополо установлено 15 наверший!
Порта дель Пополо в Риме
http://roma.andreapollett.com
Первая же историческая валентинка как реально существующий факт датируется 1415 годом. Ее написал своей жене Карл Орлеанский, находясь в плену после поражения под Айзенкуром. Эта первая валентинка хранится в Британском музее (Лондон) и представляет собой художественную миниатюру со стихами с признанием в любви.
Валентинка Карла Орлеанского
Google Images
Что принято делать на день Валентина? Дарить друг другу подарки, читать стихи, мечтать о романтических приключениях – говорят, всё сбывается.
А для наших читателей я могу предложить обряд, который популярен в Испании. Как мы знаем, часто влюбленные хотят позвонить друг другу, встретиться, организовать путешествие или ужин при свечах. Но не делают этого то ли из-за стеснения, то ли из-за усталости, то ли из-за медлительности. Из-за этого многие романы отменяются, даже не начавшись. Но если пять раз прочитать этот заговор - "Афала кита, амула села, испа тота, инсупука сула", – то все в корне меняется! Исчезают неуверенность и препятствия, и в этот день начинаются романтические приключения!
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "День святого Валентина" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.