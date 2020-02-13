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День святого Валентина: астрологиня сказала, що потрібно робити

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Астрологиня Людмила Халанська розповіла, що в 2020 році День святого Валентина, 14 лютого, буде гармонійним не лише в плані романтики, а й у плані будь-яких нових починань.

"Вечір 14 лютого 2020 року – найбільш оптимальний час для сприятливого перебігу процесів, які ви в цей час вирішите почати", – повідомила вона в блозі OBOZREVATEL.

"Гороскоп розпочатих 14 лютого справ і подій буде гармонійним", – уточнила астрологиня. І додала, що особливо сприятливим буде вечір Дня закоханих.

Вечір 14 лютого надзвичайно сприятливий, сказала астрологиня

Вечір 14 лютого надзвичайно сприятливий, сказала астрологиня

"Чому особливо вечір? В астрології має значення час початку, зародження чогось, чи то життя людини, чи то нова справа. Саме від часу початку (народження) залежить, які події відбудуться в процесі, що може, а чого не може трапитися", – пояснила вона.

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Як писав OBOZREVATEL, астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про спеціальний заговор на День святого Валентина, який, як вірять в Іспанії, допомагає подолати перешкоди на шляху до любові і нових відносин.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
День святого Валентина Ексклюзив
Особа
Людмила Халанська
Тег
любов
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