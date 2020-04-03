Очень многие общины, возрождающие веру древних славян в разных странах мира, 5 апреля отмечают Велик День Даждьбога. Славяне в этот день почитают Даждьбога и богиню Живу — подательницу жизни и жизненной силы, внутренней мощи и здоровья.

Согласно древним поверьям, душа природы, ушедшая на зиму из Яви в Навь, возвращается из Нави в Явь на Великий День Даждьбога. До 5 апреля природа спит, а в этот день пробуждается. И действительно, можно заметить, что именно 5 апреля большинство трав выходят из-под земли, распускаются цветы и почки на деревьях. Появляются муравьи и другие насекомые.

Астрономически 5 апреля — это серединная точка между максимальным приближением Земли к поверхности Солнца (перигелий — примерно 6 января) и максимальным удалением Земли от поверхности Солнца (афелий — примерно 6 июля).

Обряд на Велик День Даждьбога

Угощают друг друга яйцами, покрашенными в красный цвет, караваями из печи, двенадцатислойным творожником. Часть угощения с праздничного стола закапываю в землю и пускают на воду, таким образом угощая духов воды и земли, чтобы получить рост материального достатка на период до следующей весны. В воды реки также опускают скорлупу от яиц, съеденных за обрядовым столом.

Обрядовый стол на Велик День Даждьбога https://raokriom.com/

Как отметить Велик День Даждьбога на карантине

Учитывая карантин, в 2020 году Славянский Велик День будут отмечать в домашних условиях. В этом случае сохраняется обрядовый стол. Вареные яйца, окрашенные в красный цвет - символ возрожденного Солнца, приготовление каравая в духовке или хлебопечке, изготовление двенадцатислойного творожника.

Блюда ставятся на стол, произносится фраза: "Роду Всевышнему и всем Богам и Богиням в Нем сущим", после чего можно съесть обрядовые блюда.

Из всех этих блюд интересен творожник из 12 слоев творога - он символизирует 12 знаков Зодиака, 12 месяцев и 12 основ времени.

Глядя на рост почек и распускание первой листвы через окно, приговариваем: "Растет природа - растет здоровье, растет природа - растет успех, растет природа - растет моя сила" - и мысленно представляем себе, как всё это растет.

Также в этот день можно зажечь желтую свечу - символ Солнца - и загадывать желания любым известным вам способом.

В этот день утром также полезно совершить омовение в душе.

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