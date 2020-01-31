День Сили 1 лютого: астролог сказав, як привернути гроші

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про те, що 1 і 2 лютого у древніх слов'ян вважався "Днем Сили", коли виготовляли спеціальну свічку-оберіг.

Крім того, в ці дні можна провести обряд на загадування бажань і привернення грошей. Про це він розповів OBOZREVATEL.

"1 і 2 лютого – так званий День Сили. У слов'ян його називали Громницею. Вважалося, що саме в лютому йшов поворот від зими до літа, і в ці дні можна почути перший грім", – пояснив він.

За його словами, "громову свічку", яка буде служити оберегом для дому та захищати його від пожеж та інших стихійних лих, можна виготовити так. Необхідно взяти свічку білого кольору і запалити її. Коли вона якийсь час погорить, її необхідно загасити пальцями.

1 і 2 лютого можна виготовити гучну свічку

"У народі вважається, що ця свічка здатна захищати від будь-яких стихійних лих. Наприклад, якщо вона лежить в будинку, там ніколи не буде пожежі. Якщо протягом року розбушувалося якесь стихійне лихо, ураган, посуха, повінь, землетрус, запалюється свічка, і поки вона горить, будинок, всі хто в ньому живуть і все майно в безпеці", – пояснив Ігор Мехеда.

За його словами, 1 і 2 лютого можна провести обряд на загадування бажань. Для нього також використовуються свічки, яких "зазвичай запалюють багато". Спочатку потрібно визначити приблизний напрямок північного магнітного полюса, а потім, дивлячись через полум'я свічки в цьому напрямку, "щоб бути в резонансі з енергіями землі", формулювати бажання.

1 лютого можна провести ритуал на привернення грошей. За словами астролога, для нього знадобиться одна свічка оранжевого чи золотого кольору, а також будь-яка грошова купюра, "частіше з числом 5 в номіналі", наприклад, номіналом 5 або 50 гривень.

Свічка встановлюється так, щоб вона частково опинилася на купюрі. Потім свічка запалюється. "Поки свічка горить, необхідно уявляти, що у вас є багато фінансових коштів", – пояснив Ігор Мехеда.

"Через якийсь час свічку гасять, а купюру кладуть в гаманець. Вона служить талісманом для привернення грошей і "працює" до літнього сонцестояння, до 21 червня. Потім її можна витратити", - розповів він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про унікальну дату 02.02.2020. За його словами, 2 лютого 2020 року можна змінити долю.

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