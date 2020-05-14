Час для творчості та відмова від алкоголю: в яких сферах ми будемо активні в травні-червні

Марс - планета активних дій. До 13 травня ми використовували його прагнення до оригінальних ідей, його вільний, новаторський дух. Марс у Водолії давав нам можливість активного поновлення в роботі та у всіх важливих сферах життя.

Але вже на цьому тижні з вільного, новаторського і рухомого Водолія Марс перейшов в прихований, консервативний, хаотичний знак Риб. Марсу в Рибах незатишно. Тут він не може в повній мірі розкрити свій бойовий характер і потенціал. Водна стихія Риб здатна погасити вогонь Марса.

Як це проявляється в реальному житті? У нас буде бажання активності, але дуже мало можливостей для її проявів. У професійних і повсякденних справах нам буде не вистачати наснаги, імпульсу, пристрасті, горіння. Важко зібратися, мобілізуватися для виконання завдання, для здійснення своїх намірів.

Мабуть, вища реальність хоче, щоб ми глибше відчули природу наших нових завдань. Активність, головним чином, буде пов'язана з активністю почуттів. Тому для творчої діяльності романтичний, сентиментальний Марс буде дуже затребуваний, активно виявляючи свою природу, збагачуючи і наповнюючи нашу уяву, естетичні та психологічні здібності. У період риб'ячого Марса, який триватиме до 28 червня, наша активність найкраще буде проявлятися емоційно, на внутрішньому плані.

Плюси нового характеру Марса - його романтичність, гострота почуттів, глибокий інтерес до музики, кіно та інших класичних видів мистецтваі, проникливість та інтуїтивність. Його мінуси – ідеалізація, нерішучість, нестійка психіка, загострення комплексів неповноцінності. І ще очевидний великий мінус: поки Марс знаходиться в Рибах, підвищується небезпека опинитися під впливом алкогольної залежності. Звичайно, мова йде про тих з нас, хто бачить можливість сховатися від негативних життєвих обставин за допомогою простих, доступних і швидких способів розслаблення.

Для чого підходить період Марса в Рибах

Для занять музикою

Для молитв

Для медитацій

Для образотворчого творчості

Чим небезпечний період Марса в Рибах

Труднощами з досягненням мети

Надмірною чутливістю

Нестачою сил

Психічною нестійкістю

Цей же період часу буде відзначений особливостями в прояві почуттів, взаємин. Детальніше читайте Астролог про любов і гроші: що робити, щоб не втратити їх