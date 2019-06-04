Бути обережними зі словами, грошима і здоров'ям: астрологи дали прогноз на червень 2019 року

У червні 2019 року людей чекає не дуже гарна зоряна обстановка. Це буде нестабільний місяць, в якому не варто робити "різких рухів" у спілкуванні, важливих рішеннях, фінансах, а також потрібно бути обережним зі здоров'ям.

Про це у коментарі "КП в Україні" розповіла астролог Емма Литвинова. Червень розпочнеться з непростої зоряної обстановки: до 18 червня через несприятливий аспект Сатурна і Марса першу половину місяця очікується досить нестабільний період в спілкуванні з іншими людьми і на діловому терені.

За словами Литвинової, в ці дні підвищиться ймовірність виникнення проблем зі здоров'ям і небезпека травматизму.

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"Два перші тижні місяця намагайтеся стежити за своїми словами, щоб не базікати зайвого і не образити когось ненароком", – радить астролог і додає, що таку ситуацію цілком може "підтримати" Сонце, що входить в цей період в конфлікт з Меркурієм, а це може призвести до хаосу не тільки в стосунках, але і в справах.

За словами експерта, в перші два тижні краще не починати нові стосунки і не приймати життєво важливих рішень – адже є ризик помилитися у виборі.

"Багато звичних справ можуть давати збої і зриватися, особливо в період напруги між Марсом і Сатурном, 14 червня, – говорить Литвинова. – У цей день можуть зірватися важливі угоди, можуть бути невдачі в починаннях, проблеми з будівництвом, травми, аварії та нещасні випадки, пожежі ".

До середини місяця слід утриматися від великих фінансових витрат і вкладень, підкреслила астролог. У цьому місяці збільшуються ризики непередбачуваних витрат, є ймовірність "смітити" грошима більше, ніж зазвичай.

Литвинова зазначила, що ситуація зміниться з 19 червня: почнеться більш вдалий період. Для останньої декади червня характерні поліпшення матеріального стану, набуття душевної рівноваги, рішення квартирних питань та побутових проблем. Цей час сприяє здійсненню значущих покупок, грошовим інвестицій та розрахунків з кредиторами.

Саме під кінець місяця, за словами експерта, у багатьох, хто до сих пір не знайшов свою любов, з'явиться шанс добитися уваги обожнюваної особи. Сімейні люди можуть діяти впевненіше – знайти компроміс вийде навіть у найскладніших ситуаціях. Це ідеальний період, щоб налагодити зв'язок між поколіннями.

Як заявила Литвинова, з часом фінанси відійдуть на другий план – саме в цей момент краще укладати договори, які будуть впливати на розвиток бізнесу в майбутньому. Наймані працівники можуть задуматися про зміну місця роботи. А кінець місяця буде вдалим для кардинальних змін. Але важливо, щоб вони були ініційовані людьми, а не обставинами.

Астролог додала, що не можна забути про день літнього сонцестояння - 21 червня. Це стане гарною можливістю, щоб наповниться енергією. Сонце в цей день буде найбільш активним і поділиться нею з кожним, у кого буде гостро відчуватися нестача сил. Але особливо обережними в цьому місяці слід бути гіпертонікам і гіпотонікам: постійні коливання атмосферного тиску негативно позначаться на їх фізичному та емоційному здоров'ї.

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