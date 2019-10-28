Будьте з ними обережні! Найбільш заздрісні знаки Зодіаку

Заздрість — неприємна риса характеру, притаманна деяким людям. Вона як хвороба, яка поглинає людину, хоче вона того чи ні.

OBOZREVATEL зібрав трійку найбільш заздрісних знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують приховану злобу і нещирість.

Фото: my.ua

Овен

Олена Темнікова Фото з Instagram

Народилася: 18 квітня 1985 року

Овни дуже часто відчувають приховану заздрість. Будь-які успіхи, навіть найближчих, дратують і виводять їх з себе. Для представників цього знака головне, щоб комусь було гірше, ніж їм самим. А все тому, що чужі досягнення змушують їх відчувати свою непотрібність. Також Овни поверхневі і нещирі, так що ділиться з ними секретами не варто.

Лев

Кайлі Дженнер Фото з Instagram

Народилася: 10 серпня 1997 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, від початку вважають себе кращими за інших людей у всіх життєвих аспектах. У них повинна бути найкраща робота, розкішне житло, шикарна друга половинка і повне пригод життя. Якщо ви обходите їх по якомусь з пунктів, це викличе заздрість у Левів. Тому вони приберуть вас зі свого шляху будь-яким способом.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото з Instagram

Народилася: 22 листопада 1984 року

Скорпіони досить заздрісні. Причому виявляється це агресивно. Представники цього знака не можуть стримати емоцій і часто можуть образити людину або сильно її підставити. Але зазначимо, що вони заздрять тільки в тому випадку, якщо відчувають труднощі в житті.

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