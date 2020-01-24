"Боги покарають!" Маг розповів, що не можна робити на китайський Новий рік

Під час зустрічі року Білого Металевого Щура, який за китайським місячним календарем наступає в ніч на 25 січня, бажано відмовитися від нижньої та постільної білизни червоного кольору.

Таке застереження зробив астролог і маг ведичної традиції Ігор Мехеда в ефірі ObozTV. За його словами, червоний колір дійсно допомагає залучити багатство і успіх – але його потрібно правильно використовувати.

Щоб Новий рік видався "грошовим", астролог порадив дарувати подарунки (в тому числі й гроші) у червоних конвертах.

"Червоний, за давніми китайськими традиціями, це колір богів. І щоб боги давали гроші – гроші мають лежати в червоних конвертах", – пояснив він.

Також, додав Мехеда, червоний колір чудово підходить для китайських ліхтариків, верхнього одягу, оздоблення храму чи будинку.

"Але, наприклад, постільна чи натільна білизна не повинна бути червоного кольору. Це вважається неповагою (до богів. – Ред.). Вважається, що боги за це покарають", – наголосив маг.

Червоний вважається головним кольором китайського Нового року asiatatler.com

Більше про традиції і звичаї китайського Нового року – в цьому матеріалі OBOZREVATEL.

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