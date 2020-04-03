Многих волнует вопрос: каким образом будет схождение Благодатного Огня в этом году, ведь Храм Гроба Господнего в Иерусалиме закрыт? Есть поверье, что, если Благодатный Огонь не сойдет, то в этот год родится антихрист и наступит конец света.

Действительно, из года в год мы наблюдаем великое чудо, когда Благодатный Огонь сходит из ниоткуда в часовне – Кувуклии – Храма Гроба Господня и разносится верующими по всему миру. Это место необычное - часовня расположена как раз над местом, где в пещере лежал умерший на кресте Иисус.

Самое первое упоминание о Благодатном Огне мы видим в Библии, его описывает апостол Петр, который, узнав о воскрешении Иисуса, пришел в пещеру и увидел неземной свет.

Многие пытались объяснить с точки зрения физики происхождение Благодатного Огня, но это невозможно. Потому что высшие энергии невозможно замерить. Неизвестно и точное время схождения Благодатного Огня. Это происходит каждый раз по-разному. Неизменно только одно – он, Благодатный Огонь, сходит всегда!

Благодатный Огонь, конец света, коллаж

Многие сейчас думают, что из-за карантина этого не произойдет.

Но карантин тут совершенно ни при чем.

Благодатный Огонь сойдет в любом случае. И произойдёт это в субботу накануне православной Пасхи, 19 апреля.

Однако многие задаются вопросом, каким образом это произойдет, если храм закрыт из-за пандемии коронавируса. Но для проведения службы посетители не нужны. Служащие Храма справятся с этим вполне самостоятельно, независимо от того, будет ли достаточное количество верующих при этом на службе или нет.

Более того, служба пройдет согласно традиций, так как таинство никто ни в силах отменить.

Нервничать не стоит. Таинство состоится. В этом году так называемый антихрист не родится.

Более того, в феврале 2018 года храм уже закрывался с связи с изменениями в налоговом законодательстве Израиля, и это не отменило схождение Благодатного Огня перед великим днем.

Дата рождения антихриста указана в Библии через определенные события, которые должны произойти на Земле. Но эти события, как всегда, неправильно трактуют. Есть силы, которым выгодно притягивать "доказательства" скорого пришествия антихриста за уши.

Для того чтобы произошел так называемый конец света антихрист как таковой не нужен. На Земле уже лет 20-25 происходят определенные изменения, давно идет скрытое противостояние между силами свет и силами тьмы. Пока светлые из последних сил сдерживали мир и выясняли отношения с темными, появилась третья сила, достаточно древняя, и от нее угроз гораздо больше, чем от всего остального.

Но это тема уже совершенно другой статьи.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал