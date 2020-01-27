Тікайте від них: топ-5 нещасливих чоловічих імен

Астрологи вважають, що кожне ім'я має певну енергетику, яка може негативно або позитивно впливати на життя і характер людини.

Так, на думку експертів, існують навіть такі чоловічі імена, які накладають на людину тягар невдач, роблячи її нещасливою. У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготував топ-5 нещасливих імен для хлопчиків: перш ніж дати ім'я своїй дитині, прочитайте, що воно може їй принести.

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Анатолій

Власника імені Анатолій фахівці характеризують як людину, якій часто не вистачає здібностей і таланту. Мрії і життєві устремління Анатолія на подив прості. Але навіть на такому нескладному шляху вони часто примудряються збитися з дороги. Так, чоловіки на ім'я Анатолій частіше за інших відчувають проблеми з алкоголем, оскільки їм бракує сили волі.

Кирило

У чоловіків на ім'я Кирило доля часто буває непростою. Іноді Кирилу важко впоратися зі своїми внутрішніми протиріччями, приборкати поганий характер і побороти схильність до саморуйнування. На додаток до цього, власники імені Кирило часто відштовхують любов і увагу тих, кому вони насправді небайдужі, а також схильні до різного роду залежностей.

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Роман

Хоча ім'я Роман звучить красиво і романтично, для чоловіка воно не дуже підходяще. Так, з одного боку, Роман має багату уяву і здібності до творчості. Але з іншого, він постійно витає у хмарах, схильний до ілюзій і перебуває в постійних пошуках недосяжного ідеалу. Крім того, Романа відрізняють мінливість характеру і невміння йти прямо до поставленої мети.

Андрій

Чоловік на ім'я Андрій може домогтися багатьох успіхів у кар'єрі, але в особистому житті йому чомусь не щастить. Часто жінки тікають від них, не витримуючи важкої енергетики цього імені, або сам Андрій, вважаючи їх негідними, відштовхує від себе дівчат.

Сергій

Сергій – це ім'я найбільш безпринципних чоловіків. У дитинстві Сергій може відзначатися непокорою, не поважати своїх батьків і старше покоління. А в дорослому житті Сергій має схильність до криміналу або просто наліво і направо обманює оточуючих без особливих докорів сумління.

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