Гороскоп на тиждень з 16 по 22 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку. Астролог Георгій Лічелі ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучив поради на наступний тиждень.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей тиждень.

"Після повного місяця 9 березня і розвороту Меркурія 10 березня в прямий рух закінчився період невизначеності. Ми опинилися в зовсім іншій реальності. На цьому тижні треба оцінити ситуацію, підвести підсумки, і в світлі поточних подій намітити подальші дії. Але приступати до реалізації планів і справ , розрахованих на розвиток, бажано після молодика 24 березня, " – радить Георгій Лічелі.

У понеділок, 16 березня Меркурій знову увійде в знак Риб. Мислення стане розмитим, інформація буде сприйматися образно, емоційно. Зросте сугестивність, а також поширення різного роду дезінформації і фейків. Спілкування з реального світу переміститься в віртуальний. Ця особливість з урахуванням подій, пов'язаних з короновірусом, прийме масштабний характер. До 11 квітня будь-яку нову інформацію краще перевіряти.

Ми проживаємо останній тиждень під впливом водяного знака Риб, і разом з цим завершується поточний зодіакальний цикл. У п'ятницю, 20 березня - День весняного рівнодення. Розпочнеться новий астрономічний рік. Сонце в своєму видимому русі перетне небесний екватор, переміститься в північну півкулю і увійде в знак Овен. Тоді й настане справжня весна.

Потроху зимова сплячка спаде, почне прокидатися і відроджуватися природа, багато хто з нас відчують приплив енергії і сил, з'явиться бажання активно діяти. В першу чергу, це відчують Овни, Леви і Стрільці.

З 19 по 21 березня Марс буде в аспекті з Юпітером. Це означає, що Козерогам, Дівам і Тельцям, народженим у другій половині знака, буде супроводжувати удача й успіх у будь-яких справах. У цей період треба активно діяти і виявляти себе.

Ракам, Овнам і Терезам, народженим у другій половині знака, слід уникати конфліктів, не реагувати на грубість, але і самим не проявляти агресію по відношенню до інших. Стежити за своїм здоров'ям, не перевантажувати організм.

Як і передбачалося, в Китаї пік епідемії короновіруса пройшов – видужала дві третини з тих, що заразилися. Але вірус поширився по Європі. Згідно з моїм аналізом, стабілізацію ситуації варто очікувати в квітні, а поліпшення - в червні.

У неділю, 22 березня Сатурн переміститься в знак Водолій. І це значуща подія, адже в останній раз він перебував в цьому знаку тільки в 1993 році. Водолій символізує незалежність, свободу, відсутність кордонів, а Сатурн означає жорсткі обмеження. Ми вже відчули вплив цієї астрологічної події. Найближчим часом нам доведеться ще більше зіткнутися з перешкодами в питаннях вільного переміщення. На персональному рівні ця ситуація, в першу чергу, зачепить січневих Водоліїв, липневих Львів, квітневих Тельців і жовтневих Скорпіонів.

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