Гороскоп на період до 24 березня для всіх знаків Зодіаку

Астропрогноз на період до 24 березня 2020 року для всіх знаків Зодіаку від астролога Вероніки Старс ексклюзивно для OBOZREVATEL.

Пропонуємо читачеві астрологічний прогноз на цей період для кожного знака Зодіаку.

Овен

Період з 10 по 24 березня пов'язаний з робочими питаннями, коли потрібно розбиратися з великою кількістю документів, дзвінків і поточною інформацією. Зверніть увагу, чи ефективно ви використовуєте свої сили і ресурси. Важливою темою періоду буде ваше здоров'я. Також добре підвищувати свою кваліфікацію, отримувати новий досвід і нові навички, які згодом можна буде впровадити в ваші повсякденні робочі і особисті справи.

Телець

З 10 по 24 березня любов і романтичні відносини будуть в поле вашого зору. Приділіть час своїй другій половинці, додайте в ваші стосунки більше сюрпризів і приємних емоцій. Навчіться отримувати радість і задоволення від життя. Відмінний час для реалізації своїх талантів, здібностей, захоплень і хобі, вам відкриваються можливості, щоб перетворити свої ідеї в бізнес. Ті, хто в пошуку пари, для вас високий шанс зустріти свою любов, але для цього не сидіть вдома, а намагайтеся частіше відвідувати різні заходи, вечірки і ходити в гості, відпочивати.

Близнюки

У період з 10 по 24 березня від вас чекають увагу в домашній сфері. Налагодьте затишок і комфорт, поновіть обстановку в будинку, на дачі, в офісі. Створюйте свято і прийоми для друзів на вашій території, частіше влаштовуйте звані вечері. Проявляйте особливу цікавість до життя своїх батьків, дітей і родичів. Приділіть увагу своїй мамі. У цей період сприятливо заручатися підтримкою саме від близького оточення. Рішення домашніх, житлових питань подарує вам натхнення та енергію для майбутніх справ і звершень.

Рак

У період з 10 по 24 березня на вас чекає велика кількість контактів, клієнтів, спілкування, дзвінків, переміщень і поїздок. Гарний час для навчання і отримання нових знань, а також обміну інформацією та встановлення зв'язків між різними сферами життя. Приділіть увагу своїм братам і сестрам, сусідам і колегам. Все це дасть вам успішні перспективи вже в найближчому майбутньому. Навчіться розділяти людей, яким ви можете довіряти, а кому ні, особливо серед нових знайомих.

Лев

Період з 10 по 24 березня буде пов'язаний з темою грошей, придбань, матеріальних ресурсів і здійснення ваших бажань. Можна навіть виявити нові джерела доходу. Добре буде скласти список своїх "бажалок". У цей час гроші можуть йти у ваші кишені легко, але чим більше прикладете зусиль, тим більше матеріальних ресурсів ви отримаєте. Але не виключені великі витрати і дорогі покупки. Також дуже важливо підвищити свою внутрішню цінність - це дасть вам реальні можливості на майбутнє для свого фінансового благополуччя. Тримайте баланс в тому, що ви віддаєте і що ви отримуєте. Подумайте, як ви можете монетизувати свої навички і знання.

Діва

Період з 10 по 24 березня буде пов'язаний з пошуком нових шляхів і можливостей, особливо в абсолютно інших сферах діяльності. Також в цей час добре займатися своїм іміджем, стилем і всіляко перетворювати і гармонізувати свій зовнішній вигляд. Необхідно виявляти сміливість і відвагу для реалізації своїх цілей і планів. Рішучі кроки і відкриття нових джерел самореалізації в недалекому майбутньому обов'язково принесуть свої плоди.

Ваги

Період з 10 по 24 березня необхідно приділити увагу своєму внутрішньому світу, де потрібно встановити контакт зі своєю душею. Підведіть підсумки останніх 6 місяців, чого ви досягли, які сфери життя отримали розвиток, і найголовніше: в якому напрямку ви хочете рухатися далі? Відчуйте їх або відвідайте місця "Сили". Медитація, відпочинок і накопичення енергії підуть вам на користь. Також це відмінний час для благодійності і допомоги людям.

Скорпіон

Період з 10 по 24 березня буде пов'язаний з побудовою цілей на майбутнє, з тим як ви хочете себе реалізовувати і відчувати свою унікальність серед інших. Відмінний час, щоб оточити себе друзями і однодумцями. Постарайтеся частіше брати участь над проектами, пов'язаними з інтернетом і соціальної стороною життя. Також добре буде займатися громадською роботою, бути в колективі, де зав'язано дуже багато людей зі спільними інтересами, з чого можна буде отримати великий досвід і несподіваний для вас результат в якості нових ідей, планів і задумів.

Стрілець

У період з 10 по 24 березня для вас будуть важливі реалізація і досягнення раніше поставлених цілей і завдань. Також можливий професійний успіх, просування по кар'єрних сходах, отримання визнання і популярності в тих областях, де ви є експертом. Можна планувати нову справу, розробляти, бізнес або проект. Ефективний і працездатний період, будьте активними. Дуже важливо буде намітити собі нові цілі і плани в довгостроковій перспективі.

Козеріг

Період з 10 по 24 березня необхідно присвятити своєму духовному зростанню і розвитку. Попрацюйте над своєю картиною світу, розширте кордони. Дозвольте собі більше, ніж могли раніше. Можна вирушати в подорожі і взаємодіяти з людьми з-за кордону. Також добре утворюватися і звертатися до вчителів за новими знаннями. А ще всі юридичні і правові питання будуть вирішуватися з мінімальними енергетичними затратами.

Водолій

З 10 по 24 березня - це період змін, коли або ви їх почнете, або вони знаходять вас. Необхідно виконати внутрішні трансформаційні роботи, щоб звільнитися від старих звичок і блоків. Постарайтеся самостійно проявити бажання щось змінити в своєму житті. Проведіть розчищення в своєму просторі як на внутрішньому духовному плані, так і на зовнішньому матеріальному. А також приділіть увагу інвестиціям і роботі з чужими ресурсами. Це хороший період для планування грошових активів і фінансових справ.

Риби

Період з 10 по 24 березня буде пов'язаний з вашими стосунками з партнерами по шлюбу чи по бізнесу. Навчіться приймати і віддавати любов. Постарайтеся, щоб ваші партнери відчули свою значимість у вашому житті. Проявіть любов, повагу і визнання через вчинки (компліменти, подарунки, обійми). Вимкніть ваше вміння всіх ідеалізувати. Хороший період для гармонізації відносин і не тільки особистих, а й ділових, дружніх, конкуруючих і в цілому з іншими людьми.

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