Астропрогноз на 6-12 квітня: чого слід уникати в вибухонебезпечний тиждень року

Головні теми тижня

1. Комунікативна та ділова активність

Ділове та особисте спілкування ще ніхто не відміняв, не дивлячись на очевидні фізичні обмеження, - розповідає OBOZREVATEL астролог Наталія Ульянкіна.

Так, сидимо вдома, так, вкрай обмежені в пересуваннях по фізичному простору. Але при цьому комунікативні можливості досить великі. Вони різко активізуються з суботи, коли Меркурій, нарешті, вирветься з морського полону Риб і перейде в активний знак Овна. До цього часу ми адаптуємося до нових реалій, і віртуальна ділова активність почне давати реальні плоди. З 11 по 27 квітня, поки Меркурій буде бігти по активному, ініціативному, імпульсивному і безстрашному Овну, поспішайте обмінятися новими ідеями, зав'язати нові ділові контакти, реалізувати свої інтелектуальні плани. Причому, постарайтеся це робити виважено, особливо в першу половину тижня.

2. Наші почуття і взаємини в першу половину тижня все ще міцні і стабільні. Ми зануримося в приємну легкість, бажання новизни і романтичності. У багатьох з нас з"явиться прагнення проявити себе в літературній і художній творчості.

3. Цей тиждень - один з найбільш вибухонебезпечних у році. Потужні уранічні енергії будуть стимулювати обмін свіжими ідеями і привносити несподівані події. Дратівливість, нетерплячість, бажання сильних відчуттів можуть стати причиною конфліктів і травм. 7 квітня в 21-50 Марс створить точну квадратуру до Урану. На побутовому плані це проявиться високою активністю, непередбачуваністю, нервозністю. Тому слід бути дуже уважними і обережними, оскільки цей і наступний дні однозначно травмонебезпечні. Як то кажуть, нам би день простояти та ніч протриматися.

4. Фінансові надії. В кінці тижня для багатьох з нас відкриються сприятливі можливості для вирішення ділових і фінансових питань.

Важливі дати тижня

Час для рутинної роботи, турботи про здоров'я, правильне харчування, наведення порядку в навколишньому просторі – 6 квітня. Постарайтеся не перевантажувати шлунок. Дієтичне харчування, копітка робота, що вимагає уваги до дрібниць, турбота про близьких людей – ось головні теми дня. Всі важливі справи треба завершити до 16-30.

Час уваги до фінансових проблем, а також - психологічному стану – 9 і 10 квітня. Місяць в Скорпіоні також може загострювати наші емоції до стану натягнутою струни. У такі періоди астрологи радять переключити увагу на творчість: музику, кіно, живопис.

Час для відпочинку або завершення справ – 6 квітня з 16-30 до кінця дня; 8 квітня з 15-51 до кінця дня; 12 квітня з 14-46 до кінця дня. Протягом цих коротких проміжків часу Місяць робить холостий пробіг, не бажаючи допомагати нам у вирішенні важливих питань, але зате пропонуючи разом з ним розслабитися і відпочити перед напругою наступних днів.

Найнебезпечніші дні тижня – 7, 8. По-перше, це період повного Місяця, коли багато хто з нас - частіше чоловіки - схильні до вибухів агресії через нестабільний емоційноий стан. По-друге, незважаючи на те, що внутрішньо ми будемо налаштовані на гармонію у стосунках, бажання екстриму, свободи, дух протиріччя може зіграти з нами злий жарт. Тому порада: не захоплюватися експериментами. Бути обережними при водінні транспорту, особливо мотоциклів і мопедів. Без крайньої потреби не робити авіаперельоти, не підніматися високо над землею. Уникати активних групових заходів.

Початок періоду ділової та комунікативної активності – 11 квітня. Меркурій переходить в Овен – активізуються пересування і контакти, робота посилюється, проявляється змагальний дух. Єдине застереження: сьогодні до обіду діє правило "більше однієї жінки не збиратися" - дві жіночі планети вранці міряються силами.

Кращий день тижня – 12 квітня. Сонце в Стрільці дарує життєрадісний настрій і налаштовує на творчі заняття.

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