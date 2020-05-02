Астрологиня назвала два унікальні дні у травні

Астрологиня Людмила Халанська виділила 4 і 5 травня 2020 року як особливо важливі для майбутніх починань.

"Незважаючи на карантин, не пропустіть двох днів, що наближаються, вони найліпше підходять для початку важливого процесу або нової справи, – це 4 і 5 травня", – повідомила вона OBOZREVATEL.

"У будь-якій із цих днів хоча б суто символічно треба зробити перші кроки в обраному напрямку, щоб саме ці дати стали початком запланованого проєкту або нової історії", – пояснила астрологиня.

"Скористайтеся шансом розпочати нову справу саме в ті два дні. А продовжувати її можна вже в будь-який інший день", – порадила вона.

Астрологиня назвала два унікальних дні в травні

Астрологиня додала, що 4 і 5 травня – "вільні від негативних аспектів" дати, яких у поточному році не дуже багато. "Нинішній рік не балує нас хорошими астрологічними аспектами. Важко протягом 2020 року знайти хоча б кілька днів, які були б абсолютно сприятливими", – зазначила вона.

"При цьому сам рік дуже підходить для довгострокових проєктів і серйозних починань, особливо у сфері кар'єри, підвищення чи зміцнення соціального статусу, досягнення життєво важливих цілей", – уточнила вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів, що день 22 квітня 2020 року сприятливий для загадування бажань за рахунок великої кількості "двійок" в цій даті.

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