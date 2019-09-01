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Астрологічний прогноз на вересень: коли чекати на неприємності

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Астрологічний прогноз на вересень 2019 для всіх знаків Зодіаку говорить про те, що існують ризики для здоров'я, а на фінансовому фронті краще остерігатися.

Відомий астролог Наталя Анісімова на своїй сторінці в Instagram розповіла, на що треба звернути увагу в перший місяць осені, коли чекати удачу і неприємності.

"У вересні кожну дію варто розглядати під кількома кутами! Дуже легко у вересні втратити чистоту внутрішніх орієнтирів. Зараз під маскою милосердя, віри і безкорисливості може бути омана. Можливі розчарування в ідеалах і в тому, на що ви орієнтувалися", – розповіла вона.

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За словами Анісімової, в перші 10 днів місяця прийде сміливість, активність і кмітливість. Тому потрібно скористатися моментом для динамічного старту в справах.

А з укладенням партнерства фінансового характеру краще почекати. За словами астролога, швидше за все ілюзорні надії в плані продуктивності не збудуться.

Астрологічний прогноз

Астрологічний прогноз

pixabay

"Дуже легко в перші 5 днів вересня втратити голову у стосунках. Останній тиждень вересня не буде сприятливим для фінансового партнерства, кредитів, договірних зобов'язань, укладення шлюбу. З 6 до 22 вересня – нормально", – додала астролог.

Вона зазначила, що існують також ризики в цьому місяці. Йдеться про усвідомлення того, що відбувається навколо. Тому Анісімова радить виключити алкоголь у вересні.

А ближче до кінця місяця збільшиться ризик отруєнь, алергій, заражень крові. Вона наполягла, що з проблемами зі здоров'ям потрібно обов'язково звертатися до фахівців.

Знаки Зодіаку - прогноз

Знаки Зодіаку - прогноз

pixabay

Більш того, знаки Зодіаку весь місяць відчуватимуть вплив Сатурна. Це означає, що потрібно оновити професійну діяльність, зайнятися пошуками свого призначення у житті. Після 18 вересня варто робити кроки в цьому напрямку.

За словами астролога, також потрібно відстежувати свої сни у вересні. Вони можуть показувати кармічні родові теми, які варто зрозуміти і виправити.

Вересень місяць кармічний ☝️, хоч і без затемнень. ⠀ Хто лайкнет, того обійму 🤗 ⠀ КАРМА І ИЛЛЮЗИИ Кармічні вузли і Чорна Місяць будуть проявляти себе через планети. Більшість планет пройде через кармічну воронку і це відіб'ється на нас. Ми можемо не помітити, як вправний і спокусилися на те, про що згодом будемо жалкувати 🤦🏻♀️ ⠀ 🧐 У вересні кожна дія перед вчиненням варто розглядати під кількома кутами! ⠀ 🧛♀️ Дуже легко в вересні втратити чистоту внутрішніх орієнтирів. Зараз під маскою милосердя, віри і безкорисливості може бути обман. Можливі розчарування в ідеалах і тому, на що ви орієнтувалися. ⠀ СТАРТ І АКТИВНІСТЬ В перші 10 днів місяця ми станемо сміливіше, активніше, кмітливим і практичніше. Користуйтеся моментом! 🏃♀️ ⠀ ПАРТНЕРСТВО 🤝 Висновок нового партнерства, особливо фінансового, в перші дні вересня загрожує ілюзорними надіями, які скоріше не збудуться і принесуть розчарування. Дуже легко в перші 5 днів вересня втратити голову в стосунках 🤪 ⠀ 📃 Останній тиждень вересня не сприятлива для фінансового партнерства, кредитів, договірних зобов'язань, укладення шлюбу. З 6 по 22 вересня – нормально. ⠀ РИЗИКИ Весь місяць буде важко бути усвідомленим. А треба! Тому алкоголь у вересні краще виключити 🤐 ⠀ Ближче до кінця вересня збільшуються ризики отруєнь, алергій, заражень крові. Маніпуляції зі здоров'ям і психікою довіряйте тільки фахівцям 👩🏻⚕️ ⠀ САТУРН Майже весь вересень ми будемо відчувати вплив Сатурна. Він знову з'єднується з кармічні вузлом. Сатурн закликає до оновлення професійного терени, пошуку нового покликання. Після 18 вересня варто робити кроки в цьому напрямку. ⠀ СНИ 🛌 весь вересень варто відстежувати. Вони можуть показувати нам кармічні родові теми, які нам варто зрозуміти і виправити. ⠀ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ 🍂 23 вересня – осіннє рівнодення! День стає коротшим ночі і тьма перемагає світло. Про нього буду ще писати. А поки догляньте горобину неподалёку- знадобиться для захисту будинку. ⠀ Ось такий вересень. Готові зустріти у всеозброєнні? ✊

Публікація від Астролог Наталія Анісімова (@astrolog_anisimova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гороскоп на вересень 2019 року по картах Таро обіцяє перемогу Овнам, працю, яка приносить гроші та задоволення Терезам і "горе від розуму" Водоліям.

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Місце
Україна
Тег
гороскоп 2019
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