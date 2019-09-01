Астрологічний прогноз на вересень: коли чекати на неприємності

Астрологічний прогноз на вересень 2019 для всіх знаків Зодіаку говорить про те, що існують ризики для здоров'я, а на фінансовому фронті краще остерігатися.

Відомий астролог Наталя Анісімова на своїй сторінці в Instagram розповіла, на що треба звернути увагу в перший місяць осені, коли чекати удачу і неприємності.

"У вересні кожну дію варто розглядати під кількома кутами! Дуже легко у вересні втратити чистоту внутрішніх орієнтирів. Зараз під маскою милосердя, віри і безкорисливості може бути омана. Можливі розчарування в ідеалах і в тому, на що ви орієнтувалися", – розповіла вона.

За словами Анісімової, в перші 10 днів місяця прийде сміливість, активність і кмітливість. Тому потрібно скористатися моментом для динамічного старту в справах.

А з укладенням партнерства фінансового характеру краще почекати. За словами астролога, швидше за все ілюзорні надії в плані продуктивності не збудуться.

Астрологічний прогноз pixabay

"Дуже легко в перші 5 днів вересня втратити голову у стосунках. Останній тиждень вересня не буде сприятливим для фінансового партнерства, кредитів, договірних зобов'язань, укладення шлюбу. З 6 до 22 вересня – нормально", – додала астролог.

Вона зазначила, що існують також ризики в цьому місяці. Йдеться про усвідомлення того, що відбувається навколо. Тому Анісімова радить виключити алкоголь у вересні.

А ближче до кінця місяця збільшиться ризик отруєнь, алергій, заражень крові. Вона наполягла, що з проблемами зі здоров'ям потрібно обов'язково звертатися до фахівців.

Знаки Зодіаку - прогноз pixabay

Більш того, знаки Зодіаку весь місяць відчуватимуть вплив Сатурна. Це означає, що потрібно оновити професійну діяльність, зайнятися пошуками свого призначення у житті. Після 18 вересня варто робити кроки в цьому напрямку.

За словами астролога, також потрібно відстежувати свої сни у вересні. Вони можуть показувати кармічні родові теми, які варто зрозуміти і виправити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гороскоп на вересень 2019 року по картах Таро обіцяє перемогу Овнам, працю, яка приносить гроші та задоволення Терезам і "горе від розуму" Водоліям.

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