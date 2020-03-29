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Астрологічних свідчень на масові смерті від пандемії немає

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"Те, що 2020 рік є важливим і переломним, говорили і писали багато астрологів.

Пов'язано це з тим, що в цьому році відбувається завершення відразу трьох планетарних циклів: 20 річний Юпітер-Сатурн, 12 річний цикл Юпітер-Плутон і 33 річний цикл Сатурн-Плутон, " – коментує ситуацію останніх днів астролог Георгій Лічелі

Коли завершуються цикли, виникає глобальна криза - починається перерозподіл геополітичних сфер впливу, відбувається руйнування або трансформація фінансових систем і економічних бізнес моделей, політичних структур.

З якої причини це буде відбуватися – заздалегіть ніхто не знає. Як ми бачимо зараз, причиною цього виявився спалах короновіруса Covid -19, який поширився по всьому світу і переріс в пандемію. Якщо поставитися до цієї ситуації філософськи, це не найстрашніше, що могло б бути при таких астрологічних показниках. Часто завершення глобальних циклів супроводжують світові війни.

Але астрологічних свідчень на масові смерті від епідемії немає. Зате є масові панічні настрої, викликані відсутністю критичного мислення у більшості людей.

На тлі інших епідемій, які довелося пережити людству, короновірус не такий смертельний, хоча й дуже заразний. У підсумку лікарні, розраховані максимум на 500 ліжок, не в силах впоратися з раптовим напливом пацієнтів, які можуть обчислюватися тисячами. Що призводить до сумних наслідків.

Відповідно, краще дотримуватися превентивних заходів захисту, уникати багатолюдних місць і дотримуватися правил особистої гігієни, ніж лежати в переповненій лікарні з пневмонією. Особливо, якщо ви входите до групи ризику.

Що нас чекає в найближчому майбутньому?

22 березня Сатурн перемістився в знак Водолій до 2 липня. Поки він там буде знаходитися -три місяці - ми зможемо зрозуміти, як він буде діяти в майбутньому. Сатурн - планета обмежень, дисципліни, порядку і відповідальності, а Водолій - знак свободи, незалежності, дружби, колективу і суспільства в цілому. У негативному прояві Сатурн у Водолії може програтися як обмеження свободи, руйнування дружніх союзів і об'єднань. А в позитивному – як створення нових організацій для вирішення глобальних питань і консолідації суспільства навколо загальних цілей.

31 березня Марс покине Козеріг і переміститься в Водолій. До 5 квітня він буде перебувати в аспекті до Сатурна, тому тенденції обмеження наших дій і активності будуть зберігатися. Також багато хто буде відчувати занепад сил.

Венера до 4 квітня рухається по знаку Тельця. Схильність до переїдання буде зберігатися. Чому, звичайно, сприяє і стрес, викликаний напруженою ситуацією в світі. Але краще контролювати себе і не переїдати.

В цілому, напружені аспекти до середини квітня розпочнуть розпадатися. І в позитивному варіанті поліпшення ситуації варто очікувати після молодика 23 квітня, а в негативному - в кінці червня - початку липня.

Але так, як раніше, вже не буде. І потрібно швидко адаптуватися до нової реальності.

Про те, які зміни чекають Україну в фінансово-економічній сфері, читайте Курс гривні і дефолт: астролог розповів, що чекає Україну

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Автор
Георгій Лічелі Георгій Лічелі
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Георгій Лічелі
Тег
гороскоп 2020
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