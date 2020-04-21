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Астролог прогнозує: щоб заробити гроші, об'єднуйтеся з друзями та експериментуйте

1.6т
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23 квітня відбудеться молодик, який закладе фон подій на наступний місяць, повідомляє астролог Георгій Лічелі.

Про головну тему місяця за місячним календарем

Молодик у Тельці, насамперед, дозволяє акцентувати тему фінансів. Відповідно, в наступний місячний місяць тема грошей і заробітку буде особливо актуальна. Найімовірніше, доведеться вирішувати фінансові питання: обмірковувати, як поліпшити своє матеріальне становище і знайти додаткові джерела заробітку.

Астролог прогнозує: щоб заробити гроші, об'єднуйтеся з друзями та експериментуйте

Молодик відбувається в поєднанні з Ураном і напруженому аспекті до Сатурна.

Така позиція свідчить про те, що в фінансових питаннях треба шукати нові, нестандартні шляхи подальшого розвитку, впроваджувати оригінальні ідеї, використовувати комп'ютерні технології та сучасні засоби зв'язку, а також об'єднуватися в групи. Цьому сприятиме і Марс, який рухається за знаком Водолія, тобто активність і діяльність повинна бути спільна, групова. Тому варто об'єднатися з друзями й однодумцями, поєднувати несумісні, на перший погляд, речі і не боятися експериментувати.

Водночас Сонце в поєднанні з Ураном і в напруженому аспекті до Сатурна вказує на обмеження і несподівані фінансові потрясіння – як на світовому, так і на локальному, персональному рівні. Вірогідні банкрутства компаній і підприємств, можлива втрата роботи.

У кінці березня – початку квітня ми проживали з'єднання Марса з Сатурном, і це вказувало на введення обмежувальних заходів. 21 квітня Сонце в напруженому аспекті до Сатурна також вказує на ймовірність продовження або посилювання обмежувальних заходів.

Про здоров'я

На персональному рівні протягом найближчого тижня треба берегти здоров'я: можливі проблеми з кістками, хребтом і зубами, також вразлива серцево-судинна система.

Імовірність ДТП також зростає. Занепад сил, депресивний стан і роздратування буде відчуватися до 27 квітня.

Про карантин і коронавірус

На жаль, ситуація з пандемією коронавірусу розвивається за найгіршим сценарієм. Тому поліпшення до початку липня чекати не доводиться. Травень і червень – важкі місяці в цьому році, як з економічного боку, так і щодо поширення коронавірусу.

Відповідно, у найближчий місяць треба обмірковувати і робити кроки для виживання в умовах кризи, в яку ми міцно входимо.

Але не варто панікувати: після кризи і спаду завжди йде пожвавлення і підйом. Правда, це відбудеться трохи пізніше.

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Автор
Георгій Лічелі Георгій Лічелі
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Георгій Лічелі
Тег
гороскоп 2020
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Вероятны банкротства компаний и предприятий, возможна потеря работы". Я не понял, он астролог или капитан Очевидность?)
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