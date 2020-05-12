Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Астролог про те, що нас чекає в найближчі півтора року

4.7т
Читати матеріал російською

П'ятого травня Місячні вузли перемістилися в знаки Близнюки - Стрілець. А це означає, що наступні півтора року затемнення будуть відбуватися в цих знаках, акцентуючи їх тематику. Про майбутні важливі події розповідає астролог Георгій Лічелі.

Астролог про те, що нас чекає в найближчі півтора року

Що було?

За минулі півтора року, коли Місячні вузли рухалися по знаках Рак – Козеріг, на передній план виходили теми цих знаків. З одного боку, це відповідальність, соціальний статус, професійна реалізація і кар'єра, а з іншого - сім'я, діти, рід, почуття, емоції. Нам усім важливо було знайти баланс між роботою, соціальної реалізацією і сімейним життям, внутрішнім світом. Також це стосувалося особистих якостей. Тобто, нерішуча, м'яка людина повинна була стати ініціативною і стійкою, а жорстка і надмірно розважлива - чуйна і турботлива. Якщо виникали проблеми в цих сферах, то це вказувало на порушення балансу і говорило про те, що людина або надмірно займається соціальною реалізацією на шкоду особистого чи сімейного життя, або навпаки.

Що буде?

Вісь знаків Зодіаку Близнюки - Стрілець відповідає за такі сфери як навчання, поїздки, контакти, зв'язки і спілкування. Відповідно, протягом наступних півтора років основне завдання торкнеться врегулювання цих сфер. Одночасно з цим будуть актуальні питання не тільки міжнародних відносин, поїздок і переміщень, а й тема інформації.

Ми бачимо, що з поширенням епідемії коронавируса люди ипохондричного складу, які страждають параноїдальним розладом особистості, які вірять в конспірологічні теорії, кажуть про змову "Світового уряду". Періодично перед людством виникають нові глобальні виклики – Холера, Тиф, Іспанка. І кожен раз конспірології і люди з запаленою уявою починають висувати свої теорії їх виникнення. Те, що коронавірус існує, це факт. Чи можуть різні держави використовувати ситуацію навколо COVID – 19 в своїх цілях? Так, можуть. У будь-якому випадку, спекуляції навколо коронавирусу закінчаться з появою вакцини, а на створення вакцини потрібно мінімум рік.

Що стосується переміщення місячних вузлів в знаки Близнюки – Стрілець, то важливо розуміти одне: оскільки Північний Місячний вузол буде в Близнюках, то розвивати треба якості знака Близнюки.

Стрілець - знак вогненний, часом авторитарний і догматичний, як правило все знає і не бере до уваги іншу точку зору, часто нав'язує свої погляди.

Близнюки - знак повітряний і допитливий, відкритий всьому новому, легко йде на контакт, вміє легко підлаштовуватися під незнайомих людей і нові ситуації, здатний прийняти чужу точку зору.

Основні тенденції розвитку протягом наступних півтора років будуть пов'язані з умінням легко підлаштовуватися під ситуацію і швидко міняти реальність, умінням дивитися на речі з різних сторін, навчатися новому, правильно сприймати і аналізувати інформацію, що надходить, а також легше ставитися до життя.

Протягом наступних півтора років важливі доленосні події очікують представників знаків: Близнюки, Стрільці, Діви, Риби. Гармонійними вони будуть або напруженими - залежить від того, наскільки майбутні затемнення будуть резонувати з персональним гороскопом.

Про те, які важливі зміни у відносинах можуть нас торкнутися в найближчі 40 днів, астролог Георгій Лічелі розповів в прогнозі Гороскоп на тиждень: початок повернення до колишнього життя.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Георгій Лічелі Георгій Лічелі
Тема
Астрологічний прогноз
Особа
Георгій Лічелі
Тег
гороскоп 2020
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гороскоп