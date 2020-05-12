Астролог про те, що нас чекає в найближчі півтора року

П'ятого травня Місячні вузли перемістилися в знаки Близнюки - Стрілець. А це означає, що наступні півтора року затемнення будуть відбуватися в цих знаках, акцентуючи їх тематику. Про майбутні важливі події розповідає астролог Георгій Лічелі.

Що було?

За минулі півтора року, коли Місячні вузли рухалися по знаках Рак – Козеріг, на передній план виходили теми цих знаків. З одного боку, це відповідальність, соціальний статус, професійна реалізація і кар'єра, а з іншого - сім'я, діти, рід, почуття, емоції. Нам усім важливо було знайти баланс між роботою, соціальної реалізацією і сімейним життям, внутрішнім світом. Також це стосувалося особистих якостей. Тобто, нерішуча, м'яка людина повинна була стати ініціативною і стійкою, а жорстка і надмірно розважлива - чуйна і турботлива. Якщо виникали проблеми в цих сферах, то це вказувало на порушення балансу і говорило про те, що людина або надмірно займається соціальною реалізацією на шкоду особистого чи сімейного життя, або навпаки.

Що буде?

Вісь знаків Зодіаку Близнюки - Стрілець відповідає за такі сфери як навчання, поїздки, контакти, зв'язки і спілкування. Відповідно, протягом наступних півтора років основне завдання торкнеться врегулювання цих сфер. Одночасно з цим будуть актуальні питання не тільки міжнародних відносин, поїздок і переміщень, а й тема інформації.

Ми бачимо, що з поширенням епідемії коронавируса люди ипохондричного складу, які страждають параноїдальним розладом особистості, які вірять в конспірологічні теорії, кажуть про змову "Світового уряду". Періодично перед людством виникають нові глобальні виклики – Холера, Тиф, Іспанка. І кожен раз конспірології і люди з запаленою уявою починають висувати свої теорії їх виникнення. Те, що коронавірус існує, це факт. Чи можуть різні держави використовувати ситуацію навколо COVID – 19 в своїх цілях? Так, можуть. У будь-якому випадку, спекуляції навколо коронавирусу закінчаться з появою вакцини, а на створення вакцини потрібно мінімум рік.

Що стосується переміщення місячних вузлів в знаки Близнюки – Стрілець, то важливо розуміти одне: оскільки Північний Місячний вузол буде в Близнюках, то розвивати треба якості знака Близнюки.

Стрілець - знак вогненний, часом авторитарний і догматичний, як правило все знає і не бере до уваги іншу точку зору, часто нав'язує свої погляди.

Близнюки - знак повітряний і допитливий, відкритий всьому новому, легко йде на контакт, вміє легко підлаштовуватися під незнайомих людей і нові ситуації, здатний прийняти чужу точку зору.

Основні тенденції розвитку протягом наступних півтора років будуть пов'язані з умінням легко підлаштовуватися під ситуацію і швидко міняти реальність, умінням дивитися на речі з різних сторін, навчатися новому, правильно сприймати і аналізувати інформацію, що надходить, а також легше ставитися до життя.

Протягом наступних півтора років важливі доленосні події очікують представників знаків: Близнюки, Стрільці, Діви, Риби. Гармонійними вони будуть або напруженими - залежить від того, наскільки майбутні затемнення будуть резонувати з персональним гороскопом.

Про те, які важливі зміни у відносинах можуть нас торкнутися в найближчі 40 днів, астролог Георгій Лічелі розповів в прогнозі Гороскоп на тиждень: початок повернення до колишнього життя.

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