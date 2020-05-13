Астролог про любов і гроші: що робити, щоб не втратити їх

Теми любові, краси, задоволень, а також взаємовідносин, життєвих ресурсів, фінансів стають зараз дуже актуальними.

Всіма цими сферами управляє Венера. 13 травня, входячи в петлю ретроградного руху, Венера починає тривалий і непростий період трансформації, який завершиться 23 червня. Протягом усього цього часу відбуватимуться доленосні події, які так чи інакше змінять або наші особисті та ділові стосунки, або стан фінансів, або все те, що дає задоволення, радість і є цінністю. Тому вже з 13 травня варто осмислено ставитися до того, як в нашому житті проявляються ці теми.

Будучи ретроградної, зануреною в себе, Венера не має бажання розвивати нові відносини, шукати нові знайомства, сприймати нову інформацію. Вона тужить і сумує за минулим. Бажаючи любові або краси, вона не може зараз цього отримати або адекватно висловити свої почуття. Зачарована кимось або чимось, вона втягується у стосунки як у вир. Вона не здатна чути голос ззовні - тільки той, що живе всередині її. В результаті зав'язані в найближчі півтора місяця нові відносини виявляються ілюзорними і руйнівними. Навіщо їй ці неперспективні стосунки? Для виховання почуттів. Для того щоб витягти їх з глибин підсвідомості і вивести в світ. Можливо, за допомогою музики, поезії, літератури, живопису чи інших проявів мистецтва.

А як з цінностями? Венера ж відповідає ще й за цінності – матеріальні, в тому числі. Зараз мають сенс цінності з минулого – ті, що пройшли перевірку часом. Із матеріальних – наприклад, вінтажні речі. А куплені в цей період нові предмети краси і задоволення згодом викличуть здивування і розчарування. У період ретро Венери наші цінності також можуть позбутися своєї цілісності. Наприклад, прикраси можуть ламатися або втрачатися, гроші – спливати, ненадійні зв'язки – обриватися. Так ми віддаємо свої борги: втрачаючи щось з матеріального світу, ми зберігаємо світ відносин. Втрачаючи щось зі світу відносин, ми можемо зберегти вірність своєму духовному змісту.

Що не бажано робити в період ретро Венери

Виходити заміж, одружуватися – тобто, реєструвати шлюбні відносини і організовувати весільні свята.

Купувати нові дорогі предмети одягу, прикраси та інші твори мистецтва.

Інвестувати гроші в перспективні дорогі проекти.

Для чого підходить період ретро Венери

Для легкого флірту і короткочасних романтичних знайомств.

Для спілкування зі старими приятелями.

Для придбання або продажу вінтажних і антикварних предметів краси.

Чим небезпечний період ретро Венери