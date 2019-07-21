Астролог назвав знаки Зодіаку, яким після виборів пощастить найбільше

У серпні 2019 року, після позачергових виборів у Верховну Раду України, гороскоп обіцяє Леву, Скорпіону, Овну і Близнюкам багатство, кар'єрний ріст і великі фінансові угоди, які принесуть величезний прибуток.

Про це повідомив відомий астролог Павло Глоба, написало видання РБК-Україна. За словами астролога, для них серпень виявиться найбільш прибутковим місяцем у році. Глоба розповів про особливості місяця для кожного із цих Знаків.

Лев

У серпні Левам пощастить набагато більше, аніж у попередньому місяці, особливо таланитиме саме у матеріальній сфері. Для людей, народжених під сузір'ям Лева, відкриються багато дверей: зокрема, буде можливість влаштуватися на прибуткову роботу, піднятися по кар'єрних сходах або знайти клієнта, який допоможе розбагатіти. Не слід здаватися у своїх починаннях, адже саме в цей період вони приречені на успіх. Також не варто нікому давати кошти в борг, так як ці кошти можуть не повернутися.

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Скорпіон

Скорпіонам доведеться заробити кругленьку суму, яка необхідна їм для розвитку починань. Цей місяць відкриє для них незліченні можливості, часто їм будуть пропонувати вигідну співпрацю або великі угоди. Втім, не варто вестися на захмарні суми – саме вони можуть стати причиною провалу. Слід бути уважними і вивчати всі документи дуже ретельно: так можна не лише заробити більше коштів, а й зберегти свій стан.

Овен

Овни досягнуть багатьох заповітних цілей, знайдуть в собі нові таланти, своєчасними і неординарними діями збільшать свій добробут. Очікуються і вельми дорогі придбання, які стануть предметом гордості і подарують незвичайні психологічні або тактильні відчуття і враження. Якщо відповідально відноситись до кожного рішення, то можна отримати максимальну користь від цього місяця.

Близнюки

У Близнюків зростуть амбіції, може з'явитися бажання зайняти більш високу посаду на роботі або зміцнити свої позиції в якомусь співтоваристві, яке не має відношення до професійної діяльності. Їх очікують успіхи в праці і творчості, а різке збільшення фінансів відбудеться випадково, у найнесподіваніший момент. Не слід сумніватися у силах, проте, аби розбагатіти, варто працювати до останнього над проєктом.

Так, у всіх знаків Зодіаку в серпні зросте тяга до розкоші, підвищиться інтерес до елітної продукції і всього, що прикрашає, тішить та дозволяє пишатися собою. Крім того, у цей період будуть створені унікальні і навіть геніальні твори мистецтва.

Раніше OBOZREVATEL публікував гороскоп на 2019 рік і писав, що ж приготували зірки для всіх знаків Зодіаку.

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