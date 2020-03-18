Астролог назвав дні в березні, коли можна змінити долю

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда повідомив про те, що 24 і 31 березня є особливими днями з точки зору можливості формування свого майбутнього.

"Це так звані серединні точки між затемненнями, яких в поточному році рекордна кількість – цілих сім", – розповів він OBOZREVATEL.

Як пояснив астролог, ці дати знаходяться посередині між датами двох послідовних затемнень. Вони відрізняються тим, що "фіксують мислеформи людини в навколишній реальності".

У серединні точки між затемненнями можна змінити майбутнє

"Наприклад, якщо вчитель у цей день похвалив учнів за хорошу успішність, то учні й надалі будуть демонструвати хорошу успішність. Але і навпаки також справедливо", – зауважив астролог.

"Тому в дні серединних точок між затемненнями бажано мислити в позитивному ключі, мріяти, багато посміхатися – тоді позитивні події охоплять величезний період нашого життя", – порадив він.

Ігор Мехеда назвав дати всіх серединних точок до кінця 2020 року: 24 березня, 31 березня, 1 квітня, 8 квітня, 13 червня, 20 червня, 28 червня, 2 вересня, 9 вересня, 10 вересня, 17 вересня, 24 вересня, 7 грудня.

Загальна кількість серединних точок між затемненнями в 2020 році становить 15, і це також несе символічний сенс, підкреслив нумеролог. "Число 15 - число долі і змін. Відчувши майбутнє і космічний вектор руху до змін і співналаштувавшися на резонанс з цими змінами, можливо досягти в наступні за 2020 роком роки неймовірного ривка і прориву в усіх сферах діяльності", - повідомив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про те, що, всупереч поширеній думці про те, що день п'ятниця, 13-е вкрай негативний, він, навпаки, дозволить вирішити всі проблеми.

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