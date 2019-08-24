Астрологи досить рідко розглядають цю дату – 24 серпня – як дату народження України. Найчастіше фігурує 1 грудня, коли Акт незалежності був визнаний на всеукраїнському референдумі.

Але за датою 24 серпня теж можна відстежити цікаві тенденції. І я озвучу їх на найближчий рік.

Цікаво, що в гороскопі, побудованому на дату проголошення Акта незалежності, 24 серпня, закладено прагнення країни пройти самостійний шлях державного становлення. Це глобальна мета, з якою країна отримала незалежність. Проте, досягнення цієї мети буде нелегким – сильний вплив Сатурна, і висхідний знак Козеріг. Шлях буде тернистим. Він вимагатиме докладання максимальних зусиль. На чужу допомогу розраховувати не слід. Будь-яка допомога ззовні буде супроводжуватися користю.

Озеро Синевир Google Images

Гороскоп на новий рік України

Найближчим часом, в кінці серпня і у вересні, будуть вирішуватися питання в сфері релігії. Там намічаються серйозні конфлікти. Можливо, в ході вирішення цих питань станеться якась трагедія.

В цей же період відбудуться зміни в сфері культури. Буде реформування цієї сфери. І загалом в гороскопі України ця сфера яскраво проявлена і обіцяє бути досить прибутковою.

У вересні-жовтні буде активна сфера наведення порядку. Йтиметься про розслідування гучних кримінальних справ, правоохоронні органи будуть виявляти особливу активність, будуть серйозні скандали. Це серйозні спроби встановити істину і притягти до відповідальності винних, але важко сказати, чим вони завершаться.

У листопаді нас чекають зміни в Конституції країни. Крім того, традиційно листопад у нас важкий місяць для чинної влади. Сфера влади ослаблена в цей період. Тому, швидше за все, будуть прийматися непопулярні рішення.

На порядку денному дуже серйозно буде стояти і питання енергетики. Від того, чи вдасться вирішити його, буде залежати, чи станеться взимку енергетична криза. Листопад буде досить кризовим за рахунок того, що доведеться вирішувати серйозні питання, які в подальшому вплинуть на долю держави.

У листопаді буде здійснена спроба повернення окупованих територій Донбасу в Україну. Для цього є дуже серйозні передумови. Гороскоп показує тенденції до повернення територій. Крим теж можна розглядати, але все-таки мені здається, що це буде Донбас.

У листопаді-грудні Україну чекають зміни структури влади. Наприклад, може бути змінений формат республіки – з парламентсько-президентської на президентсько-парламентську, або кількість депутатів Верховної Ради, або якісь зміни зазнають міністерства.

Село Вилкове, Одеська область Google Images

В кінці грудня – початку січня знову загостряться проблеми в релігійній сфері. Знову будуть прояви радикалізму, особливо в дати з 25 по 27 грудня. Це буде досить критичний період для України.

Січень буде відзначений черговим поверненням до питання про зміни Конституції. Загалом за рік можна очікувати три спроби зміни Основного Закону України.

У лютому, швидше за все, нас чекає фінансова криза, але вона буде залежати не від внутрішніх ринків, а прийде звідкись ззовні. Вона буде також пов'язана з енергетикою. Але в України є хороші шанси подолати цю кризу без особливих втрат.

У березні будуть запущені нові реформи в сфері освіти і охорони здоров'я. Реформи, які вже запущені, будуть переглянуті або запущені нові.

У квітні буде багато змін в фінансово-економічній сфері. Можливо, буде прийнято якийсь пакет законів. Порядок буде змінено в напрямку порядку, прийнятого в світі. У цьому місяці буде проявлятися і активність зовнішніх гравців.

Взагалі в Україні протягом усього цього року простежується сильний вплив ззовні. Активізуються агенти інших країн, буде активне лобіювання інтересів інших країн. У цій ситуації дуже складно буде відстояти інтереси самої України і її громадян.

У квітні очікуються і зміни в законодавстві, що стосується військової сфери. Можливо, будуть прийняті рішення щодо наближення української армії до європейських, американських зразків, до стандартів НАТО. Можливі ротації, серйозні кадрові перестановки.

У травні-червні можуть бути останні спроби зміни Конституції, і це буде досить доленосний період в житті країни. Це може бути точкою неповернення. Якщо вона буде пройдена неправильно, якщо будуть ухвалені неправильні рішення, це може призвести до руйнування державності України як такої. Можлива зміна кордонів країни або якісь серйозні втрати.

Будуть активні зовнішні агенти впливу і вороги України, які будуть лобіювати свої інтереси.

У липні-серпні держава перейде до жорстких заходів у фінансово-економічній сфері, перейде до жорсткого регулювання цих сфер. Швидше за все, це буде пов'язано з тією кризою, яка дійде до нас в лютому.

Ось з таким становищем, швидше за все, ми увійдемо в новий рік нашої країни.

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