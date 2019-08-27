Агресія і таємні союзи: астролог сказав, якою буде Рада

Верховна Рада України нового скликання може порушувати закони в ім'я справедливості.

"Питання армії й торгівлі також будуть розглядатися в першу чергу". Про це OBOZREVATEL розповів астролог Олександр Образцов.

Проаналізувавши дату першого засідання парламенту, він повідомив: "29 серпня випадає на 29-й місячний день. Місяць буде знаходитися в сузір'ї Рака. Починання в цей день більше сприяють руйнуванню, агресивним діям, перемогам над ворогами. Несприятливий час для починань і дій, які вимагають умиротворення розуму чи спокою. Гарний час для примусу до союзів чи до їх розриву".

Галактика. Ілюстрація Glenn Clovis

"Венера буде перебувати в знаку Лева поблизу Сонця. Це означає особливу увагу до сфери культури, мистецтва та краси. Близькими до Сонця, символу глави держави, будуть Марс і Меркурій. Це говорить про те, що питання армії і торгівлі також будуть розглядатися в першу чергу", – пояснив астролог.

У той же час ретроградний Сатурн в знаку Стрільця "разом з тіньовим вузлом Кету" говорить про "нестандартні способи досягнення мети і альтернативну справедливість". "Така позиція може вказувати на порушення законів в ім'я справедливості", – пояснив Олександр Образцов.

Планета Юпітер буде знаходитися "в останній третині знака Скорпіона", що говорить про те, що будуть мати місце "таємні домовленості, союзи і таємні дії", а також про активність "агентів інших держав".

Разом з тим в роботі Ради буде спостерігатися прагнення до перфекціонізму – "на це вказує висхідний знак Діви". "Але тут є нюанс: він може звернути увагу на неідеальність самої системи, самої Верховної Ради і людей, зібраних в ній, що буде заважати приймати конструктивні рішення", – зауважив астролог.

За його словами, докори і критика можуть зупинити нардепів "на шляху якихось позитивних змін".

Як писав OBOZREVATEL, урочисте засідання новообраної Верховної Ради України 9-го скликання відбудеться 29 серпня 2019 року. Також в цей день пройде перше пленарне засідання парламенту.

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