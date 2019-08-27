Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Агресія і таємні союзи: астролог сказав, якою буде Рада

3.8т Читати матеріал російською

Верховна Рада України нового скликання може порушувати закони в ім'я справедливості.

"Питання армії й торгівлі також будуть розглядатися в першу чергу". Про це OBOZREVATEL розповів астролог Олександр Образцов.

Проаналізувавши дату першого засідання парламенту, він повідомив: "29 серпня випадає на 29-й місячний день. Місяць буде знаходитися в сузір'ї Рака. Починання в цей день більше сприяють руйнуванню, агресивним діям, перемогам над ворогами. Несприятливий час для починань і дій, які вимагають умиротворення розуму чи спокою. Гарний час для примусу до союзів чи до їх розриву".

Галактика. Ілюстрація

Галактика. Ілюстрація

Glenn Clovis

"Венера буде перебувати в знаку Лева поблизу Сонця. Це означає особливу увагу до сфери культури, мистецтва та краси. Близькими до Сонця, символу глави держави, будуть Марс і Меркурій. Це говорить про те, що питання армії і торгівлі також будуть розглядатися в першу чергу", – пояснив астролог.

Новини
"Слуги народу" забрали кращі місця в Раді: з'явилася схема розсадки нардепів

У той же час ретроградний Сатурн в знаку Стрільця "разом з тіньовим вузлом Кету" говорить про "нестандартні способи досягнення мети і альтернативну справедливість". "Така позиція може вказувати на порушення законів в ім'я справедливості", – пояснив Олександр Образцов.

Планета Юпітер буде знаходитися "в останній третині знака Скорпіона", що говорить про те, що будуть мати місце "таємні домовленості, союзи і таємні дії", а також про активність "агентів інших держав".

Разом з тим в роботі Ради буде спостерігатися прагнення до перфекціонізму – "на це вказує висхідний знак Діви". "Але тут є нюанс: він може звернути увагу на неідеальність самої системи, самої Верховної Ради і людей, зібраних в ній, що буде заважати приймати конструктивні рішення", – зауважив астролог.

Новини
"Голос" відмовився від поста віцеспікера: хто отримає ключові позиції в Раді

За його словами, докори і критика можуть зупинити нардепів "на шляху якихось позитивних змін".

Як писав OBOZREVATEL, урочисте засідання новообраної Верховної Ради України 9-го скликання відбудеться 29 серпня 2019 року. Також в цей день пройде перше пленарне засідання парламенту.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Особа
Олександр Образцов
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані