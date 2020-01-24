Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

8 монет, 8 мандаринів, 8 свічок: озвучений грошовий ритуал на Новий рік Щура

1.2т
Читати матеріал російською

Астролог Ефа Форіна розповіла про те, що в перший день китайського Нового року Щура, 25 січня 2020 року, можна провести грошовий ритуал.

Для нього знадобиться 8 китайських монет або звичайних грошових купюр, 8 мандаринів, а також 8 червоних свічок. Суть ритуалу вона пояснила OBOZREVATEL.

"Починати ритуал потрібно 25 січня, в перший місячний день. Він повинен тривати 8 днів, тобто до 1 лютого включно", – розповіла астролог.

У перший день року Щура можна провести грошовий ритуал

У перший день року Щура можна провести грошовий ритуал

"На святковий стіл поставте красиве блюдо, покладіть в нього 8 монет або купюр, зверху - 8 мандаринів, а навколо поставте 8 червоних свічок, запаліть їх. Далі протягом восьми днів берете по одному мандарину, чистите його і з'їдаєте, а шкірку залишаєте на блюді", – сказала Ефа Форіна.

Новини
Алкоголь на Новий рік Щура: астрологиня вказала на важливий нюанс

"Після закінчення 8 днів – дні не пропускати! – гроші покладіть в місце, де ви зберігаєте свої заощадження. Потім дочекайтеся, коли шкірка висохне, перемеліть її на кавомолці і тонким шаром розсипте перед і за вхідними дверима. Посипати слід вісім днів зі словами: "Гроші в дім, достаток в дім, процвітання в дім, благополуччя в дім, прибуток в дім, удача в дім!" – пояснила вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна пояснила, як і в чому слід зустрічати Новий рік Білій Щура.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новий рік Ексклюзив
Особа
Ефа Форіна
Місце
Україна
Тег
Новий Рік-2020
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы