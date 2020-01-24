8 монет, 8 мандаринів, 8 свічок: озвучений грошовий ритуал на Новий рік Щура

Астролог Ефа Форіна розповіла про те, що в перший день китайського Нового року Щура, 25 січня 2020 року, можна провести грошовий ритуал.

Для нього знадобиться 8 китайських монет або звичайних грошових купюр, 8 мандаринів, а також 8 червоних свічок. Суть ритуалу вона пояснила OBOZREVATEL.

"Починати ритуал потрібно 25 січня, в перший місячний день. Він повинен тривати 8 днів, тобто до 1 лютого включно", – розповіла астролог.

У перший день року Щура можна провести грошовий ритуал

"На святковий стіл поставте красиве блюдо, покладіть в нього 8 монет або купюр, зверху - 8 мандаринів, а навколо поставте 8 червоних свічок, запаліть їх. Далі протягом восьми днів берете по одному мандарину, чистите його і з'їдаєте, а шкірку залишаєте на блюді", – сказала Ефа Форіна.

"Після закінчення 8 днів – дні не пропускати! – гроші покладіть в місце, де ви зберігаєте свої заощадження. Потім дочекайтеся, коли шкірка висохне, перемеліть її на кавомолці і тонким шаром розсипте перед і за вхідними дверима. Посипати слід вісім днів зі словами: "Гроші в дім, достаток в дім, процвітання в дім, благополуччя в дім, прибуток в дім, удача в дім!" – пояснила вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна пояснила, як і в чому слід зустрічати Новий рік Білій Щура.

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