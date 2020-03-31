31 березня - день складних комунікацій і несподіваних подарунків

День присвячений визначенню проблем, з якими ми стикаємося.

Сьогодні ми можемо взяти на себе відповідальність за ситуацію і подолати всі труднощі. Ставтеся до них, як до практики для вирішення проблем. Нам потрібно відточувати свої навички, а не просто сподіватися, що проблема зникне.

День також успішний для інтелектуальної роботи, для публічних виступів, для важливої розмови.

Виклик дня – труднощі в розумінні, що і як потрібно правильно сказати.

Сьогодні ми повинні більше думати, перш ніж говорити. Причому потрібно приготуватися до того, що всі процеси сьогодні прискорюються –за допомогою комунікацій та навчання.

Коли ви відчуєте, що сьогоднішнє спілкування може бути складним через невірне розуміння намірів, просто знайте, що інформація, яка надходить до нас сьогодні, не завжди вірна. Також сьогодні хтось може спробувати заплутати вихід з положення.

В той же час саме сьогодні ми можемо отримати несподіваний дар.

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