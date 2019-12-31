Любимчики Фортуни: топ-3 знаки Зодіаку, яким потужно пощастить у 2020 році

2020 рік за східним календарем — рік Білого Сталевого Щура і за різними астрологічними прогнозами, він стане сприятливим практично для всіх знаків Зодіаку. Однак деяким пощастить найбільше.

OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, на яких чекає шалено вдалий рік.

Фото: 112.ua

Лев

Левам новий 2020 рік принесе удачу та процвітання. Їм вдасться нарешті знайти своє покликання, а також вирішити всі свої проблеми. Крім того, представники цього знака знайдуть щастя в особистому житті та зустрінуть вірних друзів. Гороскоп на 2020 рік також говорить: що б не захотіли Леви, вони все будуть отримувати та насолоджуватися цим. А привернути процвітання їм допоможе сила думки, адже відомо, що найпотаємніші мрії збуваються, якщо в них вірити й працювати в обраному напрямку.

Фото: ru.freepik.com

Діва

У представників цього знака у 2020 році Білого Сталевого Щура буде шанс зустріти кохання всього свого життя, розірвати давно згаслі відносини та почати життя з чистого аркуша. Тому більше уваги зірки радять приділяти своєму внутрішньому світу. Крім того, Діви нарешті почнуть займатися тим, про що давно мріяли (в професійному плані), і це принесе представникам цього знаку чималий прибуток.

Фото: mirkrasim.ru

Терези

Людям, народженим під цим знаком Зодіаку, астрологи прогнозують, що їхня смуга невдач в житті підійшла до кінця. Так, у 2020 році ніяких серйозних труднощів для Терезів не передбачається. Зазначається, що рік гарний для навчання, розширення кругозору, духовних шукань та поповнення багажу знань. Крім цього, у другій половині року в деяких представників цього знака відбудеться доленосна зустріч, яка переверне все їхнє життя.

Фото: gazeta.a42.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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