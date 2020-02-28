29 лютого: озвучений ритуал на вдале заміжжя

Астролог Ефа Форіна розповіла про те, що, відповідно до західної традиції, 29 лютого – єдиний день на 4 роки, коли дівчина може зробити пропозицію коханому чоловікові.

"У давні часи існувало повір'я, що саме 29 лютого дівчина могла сама запропонувати руку і серце хлопцеві, в якого закохана, і йому не можна було відмовлятися. В іншому випадку він повинен був виплатити дівчині грошову компенсацію", – повідомила вона OBOZREVATEL.

За словами астролога, покровителем дня вважався святий Освальд, і саме до нього було прийнято звертатися з молитвами про вдале заміжжя. "Це прекрасний день, щоб проявити свої симпатії щодо коханої людини. Можливо, він занадто сором'язливий, і прояв вашої активності буде тільки на користь вам обом", – сказала вона.

29 лютого дівчина може зробити пропозицію хлопцю

"А що б освічення в коханні подіяло напевно, перед ним розламайте або розріжте навпіл червоне яблуко і почастуйте половинкою свого чоловіка, другу половину з'їжте самі", – порадила вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна озвучила обряд на зміцнення любові. Для нього буде потрібно дві стрічки і дві свічки.

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