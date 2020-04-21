22.04.2020 можна виконати будь-яке бажання – нумеролог

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів, що день 22 квітня 2020 року сприятливий для загадування бажань за рахунок великої кількості "двійок" у цій даті.

Щоб бажання здійснилися швидко, необхідно провести простий ритуал. Про це він повідомив OBOZREVATEL.

"Цей рік перенасичений двійками – щомісяця 22 числа у нас буде повторюватися дата з 4 двійками, уже не кажучи про лютий, коли дат із великою кількістю двійок було більш ніж достатньо", – сказав він. За рахунок такого поєднання цифр, а також з урахуванням того, що в поточному році буде 7 сонячних і місячних затемнень, 2020 рік є переломним і трансформаційним.

22 квітня 2020 року – особливий день для загадування бажань

"Людство, як у дзеркалі, побачить як свої переваги, так і свої недоліки. І це викличе і вже викликає різні події – спалах коронавірусу, снігопади в квітні, велика кількість пожеж тощо", – сказав Ігор Мехеда.

Він пояснив, що "двійка" в нумерології є символом втрати рівноваги, а "четвірка" означає чотири сторони світу і чотири стихії.

"Щоб досягти рівноваги і виконати бажання, у цей день рекомендується звертатися до стихій. Покликати силу повітря зі сходу, силу вогню з півдня, силу води із заходу і силу землі з півночі. Перебуваючи в цій точці рівноваги, можна звертатися до Вищих Сил по допомогу в якихось сферах життя, і ця допомога прийде несподівано швидко", – пообіцяв астролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про те, що дати з великою кількістю "двійок" у лютому 2020 року утворили так звані Врата Долі.

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