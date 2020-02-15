20.02.2020: астрологиня сказала, як використати особливий день

Астрологиня Ефа Форіна розповіла про те, що в зв'язку з великою кількістю "двійок" у даті 20 лютого 2020 року, в цей день духовні практики дозволять відновити енергетичний баланс організму.

За її словами, той факт, що "20.02.2020 – дата фізичної бездіяльності і пасивності духу", не буде перешкодою для цього, – повідомила астролог в блозі OBOZREVATEL.

"У цей день, 20.02.2020, можна позбутися від проблем в енергетиці за допомогою вібраційних медитацій", – сказала Ефа Форіна. Вона пояснила, що для такої медитації необхідно використовувати свічки певного кольору і в певній кількості.

20 лютого 2020 року можна відновити енергетику

"Свічки цього дня фіолетові або бузкові, кількість – 8 штук. Розставте їх по колу і покладіть в центр своє фото. Залиште свічки певний час горіти, після закінчення викиньте їх, а фото приберіть в альбом", – порекомендувала астролог.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна озвучила грошовий ритуал. Для нього знадобиться 8 мандаринів, 8 монет і 8 свічок.

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