12.02.2020 – перехідна точка: нумеролог озвучив рекомендації

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про те, що дати з чотирма "двійками" – 12, 20 і 22 лютого 2020 року – є "перехідною точкою від минулого до майбутнього".
За його словами, якщо додати до цих днів ще одну "дату-паліндром" – 02.02.2020 – сума "двійок" у всіх чотирьох датах дорівнюватиме 16, що несе особливий сенс в нумерології. Про це він повідомив OBOZREVATEL.
"Ці 16 двійок можна представити у вигляді своєрідного магічного квадрата, матриці, розміром 4х4. Число 16 асоціюється з картою таро" Падаюча башта" і означає крах хаосу, зла і ілюзій", – пояснив нумеролог.
Карта таро "Башта"
"Таким чином, нумерологічна матриця лютого впливає на долю людства і є потужною перехідною точкою від минулого до майбутнього в масштабах всього людства", – підкреслив він. "Якщо ж скласти суму всіх цифр, що складають 4 дати з "двійками", то вийде число 33 – ключ до мудрості. А сума всіх 16 двійок складе 32 – силу життя", – додав астролог.
За його словами, "в будь-яку з цих дат можна робити будь-яку дію, спрямовану на розгадку таємниць, набуття мудрості, збільшення потенціалу життєвої сили – і вона буде успішною".
У лютому 2020 року 4 особливих дні
Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про особливий день 02.02.2020 та повідомив, як ця дата може змінити долю.
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