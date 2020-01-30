02.02.2020: астрологиня розповіла, чим небезпечне 2 лютого

Астрологиня Ефа Форіна розповіла, що 2 лютого 2020 року – день, коли слід побоюватися грошових втрат.

Дата 02.02.2020 – це "дата, яка розпочинається нулем і їм же закінчується, двійка, що чотири рази повторюється, несе в собі так звану вісімку – нескінченність", яка несе нестабільність, – пояснила вона в блозі OBOZREVATEL.

За словами астролога, 2 лютого можливі незаплановані витрати, які можуть спустошити гаманець. Може виникнути "ілюзія роблення" – видимість активних дій, в той час як насправді їх немає.

02.02.2020 можна втратити гроші

"Захворіти в таку дату - до складного одужання", – додала Ефа Форіна.

У той же час вона підкреслила, що 02.02.2020 – "ідеальна дата для проведення енергетичних практик". "Запаліть вісім жовтих або золотих свічок, покладіть поруч хліб і проведіть медитацію, потім хлібом погодуйте птахів", – порадила вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про те, що дата 02.02.2020 є паліндромом. За його словами, вона може змінити долю.

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