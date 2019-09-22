З'явиться новий кордон: в ЄС попередили Британію про небезпеку через Brexit

Вихід Великобританії з Європейського Союзу за сценарієм "жорсткого" Brexit 'а призведе до появи фізичного кордону між республікою Ірландією і Північною Ірландією.

Про це в інтерв'ю Sky News заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, підкресливши, що вина за це буде покладатися прямо на Британію.

За його словами, питання контролю на кордоні між членом ЄС Ірландією і Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства, є найскладнішим у дискусії про Brexit.

Ілюстрація BBC

"Мені не подобається жорсткий кордон, тому що угода Страсної п'ятниці [Белфастська угода 1998 року] має виконуватися у всіх частинах [острова]. Ситуація в Ірландії поліпшилася, і ми не повинні жартувати з цим. Іноді у мене складається враження, що деякі люди забувають уроки історії, але історія повернеться негайно", – сказав Юнкер.

Прикордонний контроль, як зазначив він, може бути встановлений незабаром після 31 жовтня, запланованої дати виходу Великобританії з ЄС.

"Ми повинні забезпечити збереження інтересів Європейського Союзу та внутрішнього ринку", – додав політик.

Жан-Клод Юнкер ERR

При цьому раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відкинув можливість введення так званого backstop – тимчасової відстрочки введення митного і прикордонного контролю між двома Ірландіями, передає "Європейська правда".

Він наполягав на введенні "альтернативних домовленостей", які передбачають технічні рішення, завдяки яким можна було б уникнути перевірок на кордоні, але одночасно контролювати переміщення товарів і транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit".

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