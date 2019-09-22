З'явиться новий кордон: в ЄС попередили Британію про небезпеку через Brexit

Вихід Великобританії з Європейського Союзу за сценарієм "жорсткого" Brexit 'а призведе до появи фізичного кордону між республікою Ірландією і Північною Ірландією.
Про це в інтерв'ю Sky News заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, підкресливши, що вина за це буде покладатися прямо на Британію.
За його словами, питання контролю на кордоні між членом ЄС Ірландією і Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства, є найскладнішим у дискусії про Brexit.
Ілюстрація
BBC
"Мені не подобається жорсткий кордон, тому що угода Страсної п'ятниці [Белфастська угода 1998 року] має виконуватися у всіх частинах [острова]. Ситуація в Ірландії поліпшилася, і ми не повинні жартувати з цим. Іноді у мене складається враження, що деякі люди забувають уроки історії, але історія повернеться негайно", – сказав Юнкер.
Прикордонний контроль, як зазначив він, може бути встановлений незабаром після 31 жовтня, запланованої дати виходу Великобританії з ЄС.
"Ми повинні забезпечити збереження інтересів Європейського Союзу та внутрішнього ринку", – додав політик.
Жан-Клод Юнкер
ERR
При цьому раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відкинув можливість введення так званого backstop – тимчасової відстрочки введення митного і прикордонного контролю між двома Ірландіями, передає "Європейська правда".
Він наполягав на введенні "альтернативних домовленостей", які передбачають технічні рішення, завдяки яким можна було б уникнути перевірок на кордоні, але одночасно контролювати переміщення товарів і транспорту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
Країни-члени ЄС схвалили проєкт договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експертів, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже таким чином англійці покажуть приклад іншим країнам.
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик готовий на Brexit за будь-яку ціну до 31 жовтня.
18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit".
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