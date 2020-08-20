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З'явилося відео, зняте кілером злодія в законі Лоту Гулі за кілька хвилин до вбивства

Борис Бондар
Борис Бондар
Світ
6,2 т.
Перед вбивством Лоту Гулі в турецькій Анталії кілер зняв жертву на відео

Перед вбивством Лоту Гулі в турецькій Анталії кілер зняв жертву на відео.

Кілер йшов в декількох метрах від відомого азербайджанського злодія в законі Надіра Саліфова, відомого в злочинному світі як Лоту Гулі, по коридору готелю в турецькій Антальї і знімав свою жертву зі спини.

Кадри опублікував Telegram-канал "112". Зйомка здійснювалася за 30 хвилин до вбивства.

"Це не просто прогулянка по готелю, це остання прогулянка в житті злодія в законі Лоту Гулі", – написав "112".

За інформацією пабліку, кілер Хан Бакинський зняв це відео на камеру мобільного телефону в якості звіту про те, що знаходиться позаду жертви і готовий до виконання замовлення.

Виконавець вбивства зайшов в готельний номер свого патрона, де той грав у карти і чотири рази вистрілив йому в потилицю. Охорона Лоту Гулі встигла поранити кілера, а через деякий час його затримала поліція.

Також відзначено, що злочин став помстою членів сім'ї Ровшана Ленкоранського – передбачається, що його вбили на замовлення Гулі 18 серпня 2016 року, рівно чотири роки тому.

Кілер знімав Лоту Гулі за 30 хвилин до вбивства

Кілер знімав Лоту Гулі за 30 хвилин до вбивства (Telegram-канал "112")

Злочин став помстою членів сім'ї Ровшана Ленкоранського

Злочин став помстою членів сім'ї Ровшана Ленкоранського (Telegram-канал "112")

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині розстріляли відомого азербайджанського кримінального авторитета, злодія в законі Надіра Саліфова, відомого в злочинному світі як Лоту Гулі. Від поранень, отриманих в результаті чотирьох пострілів з пістолета, він помер в лікарні.

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ТуреччинаКримінал
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