З'явилося відео, зняте кілером злодія в законі Лоту Гулі за кілька хвилин до вбивства

Перед вбивством Лоту Гулі в турецькій Анталії кілер зняв жертву на відео.

Кілер йшов в декількох метрах від відомого азербайджанського злодія в законі Надіра Саліфова, відомого в злочинному світі як Лоту Гулі, по коридору готелю в турецькій Антальї і знімав свою жертву зі спини.

Кадри опублікував Telegram-канал "112". Зйомка здійснювалася за 30 хвилин до вбивства.

"Це не просто прогулянка по готелю, це остання прогулянка в житті злодія в законі Лоту Гулі", – написав "112".

За інформацією пабліку, кілер Хан Бакинський зняв це відео на камеру мобільного телефону в якості звіту про те, що знаходиться позаду жертви і готовий до виконання замовлення.

Виконавець вбивства зайшов в готельний номер свого патрона, де той грав у карти і чотири рази вистрілив йому в потилицю. Охорона Лоту Гулі встигла поранити кілера, а через деякий час його затримала поліція.

Також відзначено, що злочин став помстою членів сім'ї Ровшана Ленкоранського – передбачається, що його вбили на замовлення Гулі 18 серпня 2016 року, рівно чотири роки тому.

Кілер знімав Лоту Гулі за 30 хвилин до вбивства (Telegram-канал "112")

Злочин став помстою членів сім'ї Ровшана Ленкоранського (Telegram-канал "112")

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині розстріляли відомого азербайджанського кримінального авторитета, злодія в законі Надіра Саліфова, відомого в злочинному світі як Лоту Гулі. Від поранень, отриманих в результаті чотирьох пострілів з пістолета, він помер в лікарні.

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