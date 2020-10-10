З'явилося відео "переговорів" Лукашенка з опозицією в СІЗО

У мережі з'явився запис "переговорів" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з лідерами опозиції, які перебувають у СІЗО.

Ролик 10 жовтня опублікував Telegram-канал "Пул первого". Сама зустріч відбулася вранці в суботу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Політик сказав, що "країна живе під гаслом – даєш діалог" і порадив учасникам протесту дивитися на проблему "ширше".

"Я подумав, виходячи із закидів ваших прихильників, що найрадикальніші пропозиції з усіх питань... Не треба зациклюватися тільки на Конституції... Половина тут, як я розумію, юристи і прекрасно розуміють, що Конституцію на вулиці не напишеш...

Я дивлюся на це ширше, намагаюся переконати не тільки ваших прихильників, але і все суспільство в тому, що на проблему треба дивитися ширше", – сказав Лукашенко на зустрічі за круглим столом.

Зазначимо, відео не є цілісним і передає промову Лукашенка "склейками". Можливо, деякі висловлювання незаконного глави Білорусі вирізали.

Як писав OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко раніше розповів, що екскандидатку в президенти Світлану Тихановську нібито хотіли спалити, а він врятував її, відправив за кордон і дав грошей на життя.