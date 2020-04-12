З'явилося моторошне відео з Китаю: поліція побила утікачів з епіцентру коронавірусу

У Китаї відбулися зіткнення на кордоні провінцій Хубей і Цзянсі між поліцією і робітниками, які намагалися покинути епіцентр спалаху коронавірусу COVID-19.

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Як пише Daily Mail, люди з Хубей намагалися перетнути міст між двома провінціями в кінці березня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Поліцейські з двох провінцій зіткнулися один з одним, в той час як люди в масках збіглися з обох боків мосту і почали громити автомобілі поліції. Кілька машин їм вдалося перекинути.

Насильство спалахнуло після того, як поліція встановила барикади, щоб зупинити перехід робітників з Хубей в Цзянси, де, згідно з урядовими даними, було зареєстровано менше 1 тис. випадків COVID-19 і тільки одна смерть.

Зіткнення показало, що китайці не довіряють офіційним запевненням про те, що коронавірус більше не є загрозою.

За інформацією газети, реальні цифри смертей від вірусу в Китаї може в 10-40 разів перевищувати офіційні.

"Пекін стверджує, що COVID-19 в Китаї вбив тільки 3336 осіб, що становить трохи більше третини від нинішньої загальної кількості смертей у Великобританії і 30-ту частину від загального числа жертв у світі", – йдеться в статті.

Китайські джерела повідомили, що:

В Ухані крематорії працювали 24 години на добу, щоб позбутися десятків тисяч тіл на піку спалаху в лютому.

Коли закінчився карантин в регіоні десятки тисяч похоронних урн з кремованими останками жертв коронавірусу були доставлені родичам з наказом провести похоронні церемонії швидко і тихо.

Лікарням було наказано виписувати пацієнтів після того, як 10 березня президент Сі Цзіньпін відвідав Ухань для ефектного оголошення перемоги над вірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Шанхайського університету Цзяо Тонг прийшли до висновку, що майже 80% жителів Китаю заразилися коронавірусом від людей, які були інфіковані, але симптоми у них ще не з'явилися.